Čuveni supermodel Paulina Porišova (61) udaje se za svog partnera, televizijskog scenaristu Džefa Grinstina, nakon tri godine veze.

Srećne vesti podelili su sa pratiocima na Instagramu, gde su objavili video snimljen na balkonu u Firenci. Paulina je tom prilikom privukla veliku pažnju jer se pojavila u minijaturnom bikiniju.

Par je otkrio da organizacija venčanja u Italiji za strane državljane nije bila nimalo jednostavna. Kako su ispričali, prikupljanje potrebne dokumentacije trajalo je čak sedam meseci, ali su na kraju uspešno završili sve formalnosti.

„Imamo mnogo toga da vam ispričamo, ali sada želimo da uživamo sa porodicom i prijateljima koji su doputovali iz daleka kako bi ovaj trenutak podelili sa nama. Biće još mnogo lepih trenutaka koje ćemo podeliti“, napisala je Paulina Poriškova uz objavu.

Poriškova i Grinstin započeli su vezu 2023. godine, a verili su se 2025. Pre ove ljubavi, slavna manekenka bila je gotovo tri decenije u braku sa muzičarem Rikom Ocasekom iz grupe „The Cars“, sa kojim ima dvojicu sinova. Njihov brak okončan je 2017. godine.

U jednom od svojih ranijih intervjua Paulina je priznala da danas na ljubav gleda potpuno drugačije nego ranije.

„Nekada sam mislila da su leptirići u stomaku i stalna neizvesnost znak prave ljubavi. Danas verujem da ljubav znači osećaj sigurnosti, međusobnog poštovanja i ravnopravnosti u vezi“, rekla je manekenka.

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