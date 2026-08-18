Ljubavna priča pevačice Lijan Rajms i glumca Edija Sibrijana počela je velikim skandalom, jer su se imali ljubavnu aferu dok su oboje bili u braku.

Danas su zajedno više od 15 godina, ali se njihova afera i dalje pamti kao jedna od najpoznatijih prevara u Holivudu.

„Nisam to uradila na pravi način“

Lijan je američka kantri pevačica i glumica, jedna od poznatijih zvezda kantri muzike. Upoznala se Sibrijana 2008. godine na snimanju filma „Northern Lights“. Ona je tada bila udata za plesača Dina Šeremeta, dok je glumac Sibrijan bio u braku sa Brendi Glanvil.

Njihova tajna veza ubrzo je dospela u javnost, a skandal je potresao oba braka. Fotografije i informacije o njihovoj romansi punile su tabloide, dok su Rajms i Sibrijan pokušavali da se izbore sa ogromnim pritiskom javnosti.

Rajms je godinama kasnije otvoreno govorila o prevari i priznala da nije dobro postupila. Pevačica je objašnjavala da su se ona i njen tadašnji suprug vremenom udaljili, ali je priznala da je način na koji je rešila situaciju bio pogrešan.

I njen bivši suprug Din Šeremet kasnije je govorio o bolnom periodu. Otkrio je da nije ni slutio da između njegove supruge i njenog kolege Sibrijana postoji nešto više, a vest o aferi doživeo je kao veliko poniženje.

Od afere do dugog braka

Nakon razvoda od svojih partnera, Rajms i Sibrijan nisu dugo čekali. Venčali su se u aprilu 2011. godine.

Iako je njihova ljubav počela prevarom, uspeli su da ostanu zajedno. Ove godine obeležili su 15. godišnjicu braka, a Rajms je pokazala da su i dalje bliski.

U aprilu je zabrinula fanove porukom da se njena porodica suočava sa teškim i bolnim periodom, ali je ubrzo otkrila da su ona i Sibrijan ipak uspeli da zajedno obeleže godišnjicu.

Tokom jula objavljivala je i fotografije sa suprugom, koji joj se pridružio na letnjoj turneji.

Njih dvoje nemaju decu, ali pevačica učestvuje u odrastanju Sibrijanovih sinova iz prethodnog braka.

Njihova priča i danas izaziva različite reakcije. Jedni smatraju da način na koji je njihova veza počela nikada ne može da se zaboravi, dok drugi ističu da su tokom 15 godina uspeli da izgrade stabilan odnos.

Ljubavna afera koja je svojevremeno potresla i uništila dva braka na kraju je ipak dovela do ljubavi koja traje već više od decenije.

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