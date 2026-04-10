Paulina Poriškova ovih dana je proslavila 61. rođendan, a tim povodom je na društvenim mrežama podelila video u kojem je pokazala svoju figuru i iskreno progovorila o tome kako se danas oseća u vlastitom telu, ali i kako je bilo nekad.

Slavna manekenka otkrila je da je u poslednje vrijeme pojačala treninge kako bi se osećala spremno za leto, a rezultate je pokazala u oskudnom dvodelnom bikiniju koji je nazvala svojim preslatkim letnjem bikiniju. U videu je najpre napela mišiće, a zatim se zavrtela po spavaćoj sobi, otvoreno govoreći o svom putu samoprihvatanja.

Iako je bila jedno od najpoznatijih lica modne industrije, Poriškova priznaje da se upravo tada osećala najgore.

''Bila sam najnesigurnija s 21 godinom, na vrhuncu svoje karijere i supermodelskog statusa'', rekla je, prenosi Daily Mail.

Objasnila je da su na to uveliko uticala stalna poređenja s drugim modelima.

''Ta nesigurnost delimično je dolazila iz beskrajnih poređenja s drugim modelima od strane ljudi koji su me zapošljavali. Nikad nisam bila dovoljno dobra.''

Dodala je i da je njena samovrednost tada bila isključivo vezana za izgled.

Povodom 61. rođendana odlučila je da stane pred kameru u bikiniju i pokaže realnost.

''Ovako to izgleda'', poručila je u jednom od ranijih videa, pokazujući i opuštenu kožu na telu.

Istakla je kako neke stvari ne može promeniti:

''Ovaj stomak neće nikuda. Nosio je dvoje dece. Nije važno koliko pilatesa radim ili koliko tegova dižem – koža je jednostavno koža.''

Ipak, danas ima potpuno drugačiji pogled na sebe.

''Znate šta? Ovako se više sviđam sama sebi.''

Iako kaže da trenira kako bi se osećala najbolje u svojim šezdesetima, priznala je da ima i dodatnu motivaciju.

''Ne treniram nužno da bih izgledala najbolje u kupaćem kostimu, nego da bih se osećala najbolje'', rekla je, pa dodala: ''Pojačala sam treninge za deset nivoa jer želim izgledati najbolje ovog leta.''

