Britanska glumica i model Elizabet Harli proslavila je 61. rođendan, a tim povodom na društvenim mrežama objavila je fotografiju koja je privukla veliku pažnju. Na slici pozira u žutom bikiniju, nasmejana i raspoložena, dok iza nje puca pogled na okean.

Uz fotografiju je podelila i emotivnu poruku o starenju i životu. „Srećan mi rođendan! Nekada sam se plašila starenja i mislila da će život s godinama postati manje uzbudljiv. Danas mogu da kažem da je istina potpuno drugačija. Obožavam svoj život“, napisala je glumica.

Dodala je da se oseća blagosloveno jer je okružena porodicom i prijateljima, kao i da je zahvalna pratiocima na podršci i odanosti tokom svih ovih godina.

Objava Elizabet Harli ubrzo je prikupila veliki broj komentara i čestitki. Mnogi pratioci istakli su da izgleda mladoliko i da su godine za nju samo broj.

Elizabet Harli rođena je 10. juna 1965. godine u Engleskoj, a svetsku slavu stekla je tokom devedesetih. Najpoznatija je po ulozi Vanese Kensington u filmu „Austin Powers: International Man of Mystery“, kao i po filmu „Bedazzled“.

Pored glume, godinama je gradila uspešnu karijeru u svetu mode i kozmetike, a danas važi za jednu od najprepoznatljivijih britanskih glumica i modela i ima svoju kolekciju kupaćih kostima čija je najbolja manekenka.

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