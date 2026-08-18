Francuski filmski producent Nikola Altmajer, suosnivač produkcijske kuće Mandarin & Compagnie, i njegova supruga Matild Favije, direktorka odnosa s javnošću za Dior Couture, poginuli su u saobraćajnoj nesreći 17. avgusta. Altmajer je imao 61, a Favije 56 godina.

Nesreća se dogodila na putu 938 u mestu Ervo, između Tuar-a i Parteneja. Prema pisanju francuskog lista Le Figaro, u njihov automobil udario je kamion koji je dolazio iz suprotnog smera.

Altmajer je 1996. godine zajedno sa bratom Erikom osnovao produkcijsku kuću Mandarin & Compagnie, koja je tokom godina učestvovala u produkciji više od 70 dugometražnih filmova. Među njegovim najpoznatijim projektima bili su filmovi „Bris de Nis“, „OS 117“, „Šokola“ i „The First Day of the Rest of Your Life“.

Producent je sarađivao i sa rediteljem Fransoa Ozonom, a radio je i na televizijskim projektima. Bio je producent serije „Ker noar“ za Prajm Video, kao i brojnih projekata glumca i reditelja Franka Gastambida.

Gastambide se nakon vesti o smrti oglasio emotivnom porukom, istakavši da je Altmajer bio njegov producent i mentor tokom 15 godina. Rekao je da je upravo on bio prvi koji je verovao u njega, kao i da su razgovarali telefonom samo nekoliko sati pre tragedije.

Nikola i Erik Altmajer su 2017. godine dobili nagradu Danijel Toskan di Plantje, prestižno priznanje francuske filmske akademije Sezar koje se dodeljuje producentu godine.

Njegova supruga Matild Favije bila je poznata ličnost u svetu mode i odnosa s javnošću. Kao direktorka odnosa s javnošću za Dior Kuture, više od deset godina sarađivala je sa brojnim poznatim ličnostima. Tokom karijere radila je i za Pradu i magazin Glamur, a sarađivala je sa zvezdama poput Mišel Jeo, Šarliz Teron, Dženifer Lorens i Anje Tejlor-Džoj.

Favije je bila i osnivačica udruženja Estetik i kancer, koje je imalo za cilj da pomogne ljudima obolelim od raka da povrate samopouzdanje kroz negu i lepotu. I sama se ranije borila sa rakom dojke.

Smrt bračnog para Altmajer i Favije predstavlja veliki gubitak za francusku filmsku i modnu industriju, u kojoj su oboje ostavili značajan trag.