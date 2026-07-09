Rod paradajza će se duplirati! Posadite pored njega biljku koja tera štetočine

Prirodna zaštita paradajza

Paradajz i bosiljak čine savršen par, ne samo u kuhinji već i u bašti. Bosiljak pomaže u odbijanju štetočina koje napadaju paradajz, povećava otpornost biljke na bolesti i može značajno poboljšati prinos.

Preporučuje se da pored svake sadnice paradajza posadite do tri sadnice bosiljka. Redovno orezivanje vrhova bosiljka podstiče njegovo grananje i sprečava prerano cvetanje, čime se dodatno povećava njegova efikasnost u zaštiti paradajza.

Još biljaka koje pomažu paradajzu

Osim bosiljka, postoje i druge biljke koje pozitivno utiču na rast paradajza:

Neven – deluje kao prirodna zaštita od štetočina i poboljšava zdravlje biljke.

Beli luk – efikasno odbija crvenog pauka.

Niski pasulj i grašak – obogaćuju zemljište azotom i deluju kao prirodno đubrivo.

Šargarepa – može podstaći rast, ali se preporučuje oprez pri sadnji.

Šta treba izbegavati)

Visoki pasulj i grašak nisu dobar izbor za sadnju pored paradajza, jer mogu da se zapletu oko biljke i uguše njen rast.

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