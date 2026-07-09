Rod paradajza će se duplirati! Posadite pored njega biljku koja tera štetočine

Prirodna zaštita paradajza
Paradajz i bosiljak čine savršen par, ne samo u kuhinji već i u bašti. Bosiljak pomaže u odbijanju štetočina koje napadaju paradajz, povećava otpornost biljke na bolesti i može značajno poboljšati prinos.
Preporučuje se da pored svake sadnice paradajza posadite do tri sadnice bosiljka. Redovno orezivanje vrhova bosiljka podstiče njegovo grananje i sprečava prerano cvetanje, čime se dodatno povećava njegova efikasnost u zaštiti paradajza.
Još biljaka koje pomažu paradajzu
Osim bosiljka, postoje i druge biljke koje pozitivno utiču na rast paradajza:
Neven – deluje kao prirodna zaštita od štetočina i poboljšava zdravlje biljke.
Beli luk – efikasno odbija crvenog pauka.
Niski pasulj i grašak – obogaćuju zemljište azotom i deluju kao prirodno đubrivo.
Šargarepa – može podstaći rast, ali se preporučuje oprez pri sadnji.
Šta treba izbegavati)
Visoki pasulj i grašak nisu dobar izbor za sadnju pored paradajza, jer mogu da se zapletu oko biljke i uguše njen rast.
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