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Rod paradajza će se duplirati! Posadite pored njega biljku koja tera štetočine

Rod paradajza će vas iznenaditi.

Autor:  Vesna Vukadinović
09.07.2026.18:45
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Rod paradajza će se duplirati! Posadite pored njega biljku koja tera štetočine
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Ako želite bogat i zdrav rod paradajza, važno je pravilno kombinovanje biljaka u bašti. Jedan od najefikasnijih trikova iskusnih baštovana jeste sadnja biljaka koje prirodno štite paradajz i podstiču njegov rast.

Prirodna zaštita paradajza

Paradajz i bosiljak čine savršen par, ne samo u kuhinji već i u bašti. Bosiljak pomaže u odbijanju štetočina koje napadaju paradajz, povećava otpornost biljke na bolesti i može značajno poboljšati prinos.

Preporučuje se da pored svake sadnice paradajza posadite do tri sadnice bosiljka. Redovno orezivanje vrhova bosiljka podstiče njegovo grananje i sprečava prerano cvetanje, čime se dodatno povećava njegova efikasnost u zaštiti paradajza.

Još biljaka koje pomažu paradajzu

Osim bosiljka, postoje i druge biljke koje pozitivno utiču na rast paradajza:

Neven – deluje kao prirodna zaštita od štetočina i poboljšava zdravlje biljke.

Beli luk – efikasno odbija crvenog pauka.

Niski pasulj i grašak – obogaćuju zemljište azotom i deluju kao prirodno đubrivo.

Šargarepa – može podstaći rast, ali se preporučuje oprez pri sadnji.

Šta treba izbegavati)

Visoki pasulj i grašak nisu dobar izbor za sadnju pored paradajza, jer mogu da se zapletu oko biljke i uguše njen rast.

Video:

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