Dok se Kolumbija još oporavlja od posledica razornog zemljotresa, Šakira je pokazala da svoju rodnu zemlju nije zaboravila ni posle decenija svetske slave. Pevačica je stigla u jedno od najteže pogođenih područja i obećala pomoć koja neće trajati samo nekoliko dana uključila se u obnovu škola kako bi deca što pre mogla da se vrate u klupe.

Prema izveštaju AP-a, Šakira je iznenada posetila Kibdo, glavni grad oblasti Čoko, nakon snažnog zemljotresa magnitude 7,4 koji je pogodio zapad Kolumbije. U katastrofi je stradao veliki broj ljudi, hiljade porodica ostale su pogođene, a oštećeno je i više od 260 obrazovnih objekata.

Šakira pomaže obnovu najmanje 10 škola

Šakira nije došla samo da se fotografiše sa stanovnicima pogođenih područja. Obavezala se da će pomoći obnovu najmanje deset škola oštećenih u zemljotresu, kao i lokalnog tehnološkog univerziteta.

U projekat ulazi preko svoje fondacije Pies Descalzos, a u obnovi će sarađivati sa fondacijom Hauarda Bafeta. Za projekat su već najavljena i velika sredstva drugih partnera: po 500.000 dolara od FIFA Global Citizen Education Fund i Live Nationa, kao i 250.000 dolara od Razvojne banke CAF.

Za Šakiru je, kako je istakla tokom posete, jedan od prioriteta da se deca što pre vrate u školu.

Ovo nije prvi put da pomaže deci

Oni koji prate Šakirin humanitarni rad znaju da ovo nije potez napravljen samo posle velike tragedije. Njena fondacija Pies Descalzos osnovana je još 1997. godine, a obrazovanje siromašne i ugrožene dece u Kolumbiji već decenijama je u centru njenog rada.

Prema zvaničnim podacima fondacije, kroz njihove programe do sada je prošlo više od 282.000 dece i mladih, obučeno je više od 13.000 nastavnika, a organizacija je radila sa više od 300 državnih škola širom Kolumbije. Fondacija navodi i da su izgradili ili intervenisali na 22 škole u Kolumbiji.

Posebno je zanimljivo što Šakira sa područjem Čokoa ima dugu vezu. Njena fondacija je još 2004. počela izgradnju i rad sa školama u Kibdou, a 2005. otvorena je škola namenjena za oko 550 osnovaca godišnje.

Pomagala je i posle zemljotresa na Haitiju

Ni ovo nije prvi put da Šakira reaguje posle prirodne katastrofe. Nakon katastrofalnog zemljotresa na Haitiju 2010. godine, njena fondacija pomagala je u obezbeđivanju školskih prostora za decu iz ugroženih zajednica.

Zato njen najnoviji potez u Kolumbiji nije samo jednokratna pomoć. Dok su mnoge porodice ostale bez domova, a škole teško oštećene, Šakira je odlučila da uloži u ono što ostaje i kada se kamere ugase u obrazovanje dece i obnovu zajednica.