Spenser uskoro objavljuje knjigu „Swan Song: Diana, My Sister“, u kojoj želi da predstavi Dajanu onako kako ju je on poznavao – ne samo kao princezu i jednu od najfotografisanijih žena na svetu, već pre svega kao svoju sestru.

Knjiga bi u Velikoj Britaniji trebalo da bude objavljena 22. septembra, gotovo 30 godina nakon Dajanine smrti u saobraćajnoj nesreći u Parizu.

„Želim da govorim u Dajanino ime i da to učinim na otvoreno pozitivan način“, objasnio je Spenser.

On svoju sestru opisuje kao posebnu, dinamičnu i harizmatičnu ženu, punu ljubavi, ali i osobu koja je često sumnjala u sebe. Prema njegovim rečima, živela je punim plućima i, uprkos tome što je umrla veoma mlada, ostavila svet boljim mestom.

Želi da ispravi priče koje su vremenom postale „istina“

Dajana je imala samo 36 godina kada je poginula 31. avgusta 1997. godine u Parizu. Njeni sinovi, princ Vilijam i princ Hari, tada su imali 15, odnosno 12 godina. Da je živa, ove godine bi proslavila 65. rođendan.

Kako se približava 30. godišnjica njene smrti, Spenser kaže da ponovo dobija veliki broj zahteva za intervjue i razgovore o svojoj sestri. Upravo ga je to, kako navodi, podstaklo da zapiše sopstvena sećanja.

Posebno mu smeta što su se tokom godina određene priče o Dajani, koje on smatra netačnim, toliko puta ponavljale da su počele da se prihvataju kao činjenice.

Zbog toga želi da knjiga bude njegovo svedočanstvo o Dajani iz ugla njenog brata.

„Cilj ove knjige je da ispričam istinu o Dajani iz perspektive njenog brata“, poručio je Spenser.

Pri tome se osvrnuo i na govor koji je održao na njenoj sahrani u Vestminsterskoj opatiji u septembru 1997. godine, pred milionskim auditorijumom širom sveta.

Želi da mlađe generacije upoznaju pravu Dajanu

Knjiga je namenjena ljudima koji i danas čuvaju uspomenu na princezu Dajanu, ali Spenser posebno želi da dopre do generacija koje su rođene nakon njene smrti.

Voleo bi da mlađi čitaoci nakon čitanja knjige steknu utisak da su konačno upoznali ženu koja se nalazila iza titule i medijske slike princeze.

U govoru na njenoj sahrani Spenser je Dajanu opisao kao oličenje saosećanja, dužnosti, stila i lepote, ali i kao simbol nesebičnog humanitarnog rada i zaštitnicu ljudi kojima je pomoć bila potrebna.

Njegov govor ostao je upamćen i po kritici medija. Dajanu je tada nazvao „najprogonjenijom osobom modernog doba“, a obećao je da će učiniti sve što može kako bi njene sinove, Vilijama i Harija, zaštitio od slične sudbine.

Gotovo tri decenije kasnije, Spenser se ponovo vraća priči o svojoj sestri, ovog puta kroz knjigu.

„Swan Song: Diana, My Sister“ objaviće izdavačka kuća Penguin Majkl Džozef, deo grupacije Penguin Random Haus.

Izdavači najavljuju da će knjiga doneti i niz do sada nepoznatih detalja, zbog čega se očekuje velika pažnja javnosti. Ipak, prema rečima Danijela Banjerda, direktora izdavaštva u britanskom ogranku Penguin Random Hausa, knjiga bi pre svega trebalo da bude trajna i dostojanstvena posveta ženi koju je svet poznavao kao princezu Dajanu, dok ju je Čarls Spenser poznavao jednostavno kao – svoju sestru.