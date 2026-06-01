Mnogi su ostali zatečeni kada su videli fotografije Alison Le Borž, unuke legendarnog francuskog glumca i velikog zavodnika Alena Delona. Brojni obožavaoci slavnog glumca smatraju da je nasledila njegove prepoznatljive crte lica, oči, pogled i harizmu zbog kojih je decenijama važio za jednog od najpoželjnijih muškaraca na svetu.

Rasla daleko od poznatih ličnosti

Alison Le Borž rođena je 1986. godine u Parizu, a detinjstvo nije provela okružena slavom i privilegijama poznate porodice. Odrastala je sa majkom Mari-Elen Le Borž, dok njen otac, Entoni Delon, najstariji sin Alena Delona, dugo nije javno priznao da ima ćerku.

Tek 2008. godine Entoni Delon je u svojim memoarima prvi put otvoreno govorio o Alison i priznao njeno postojanje.

Dedu upoznala tek sa 11 godina

Iako je njen deda bio jedna od najvećih filmskih ikona Francuske, Alison ga je upoznala tek kada je imala 11 godina. Sanjala je da postane glumica poput njega, ali je odlučila da karijeru gradi bez pomoći slavnog prezimena.

Nakon školovanja godinu dana provela je u Londonu, a zatim se vratila u Pariz kako bi upisala prestižnu glumačku školu.

Od konobarice do modela

Da bi mogla da finansira školovanje i svakodnevne troškove, Alison je radila kao konobarica u italijanskom restoranu. Dane je provodila radeći i do 11 sati, dok je paralelno pokušavala da izgradi glumačku karijeru.

Prvu ulogu ostvarila je početkom dvehiljaditih godina, ali se ubrzo okrenula svetu mode, gde je pronašla svoj pravi poziv. Vremenom je sarađivala sa brojnim modnim časopisima, poznatim fotografima i velikim brendovima. Danas je redovna gošća prestižnih događaja, kao što su Nedelja mode u Parizu i Filmski festival u Kanu.

U međuvremenu je uspela da izgradi bolji odnos sa ocem Entonijem Delonom, a bila je prisutna i na sahrani svog dede Alena Delona 2024. godine. Ipak, pažnju medija najviše privlači njena neverovatna fizička sličnost sa njenim dedom.

