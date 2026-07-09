Na jednom Instagram nalogu za davanje saveta ženama, osvanulo je pismo trudnice iz Amerike koje je šokiralo sve koji su ga pročitali.

Ova neimenovana žena napisala je da je u sedmom mesecu trudnoće, a da je otac bebe njen verenik, udovac koji već ima četvorogodišnju kćerku.

"Potreban mi je jedan savet od mama u ovoj grupi. Moj verenik ima četvorogodišnju kćerku, majka je umrla dok je ona još bila beba. Sam ju je odgajao od smrti žene. Sada sam ja stupila na scenu, i trebalo bi da se venčamo. Takođe sam sedam meseci trudna, nosim dragocenu devojčicu", počela je ona svoju ispovest.

"Ja nisam tip osobe koji će biti dobra maćeha, i znam da neću tretirati njegovo dete isto kao i naše zajedničko, jer da budem iskrena, mala me nervira. Izgleda isto kao njena pokojna majka, stalno je tu i podseća mog verenika na tu mrtvu ženu. Pored toga, veoma je vezana za oca i brinem da će to ugroziti vezu koju će on imati sa našom bebom. U suštini, hoću da mu kažem da je se otarasi, neka živi sa bakom i dekom ili da joj nađemo neku dobru porodicu koja bi je usvojila. Ne znam kako da priđem ovoj situaciji, ja nisam loša osoba ali hoću da moje dete bude prioritet i da ima svu tatinu pažnju, a ne da se 'starija sestra' meša. Molim vas, pomozite", napisala je ona.

Malo bi bilo reći da su je u komentarima zasuli kritikama, a neki je upoređuju i sa zlim maćehama o kakvima smo čitali u bajkama.

"Pozlilo mi je od ove priče. Ta sirota devojčica ne zaslužuje da živi sa ovakvom vešticom", jedan je od komentara.