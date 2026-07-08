Margaret Kvoli i Džek Antonof su se rastali samo nekoliko meseci uoči treće godišnjice braka.

Kvolijeva (31) i Antonof (42) su se rastali, potvrdio je časopis People, a izvor navodi da je njihov odnos već neko vreme „nestabilan“.

Drugi izvor dodaje da glumica i frontmen grupe ,,Bleachers" „pokušavaju da pronađu rešenje“.

Antonof je trenutno na turneji ,,Bleachers Forever", dok je Kvoli u pretprodukciji predstojećeg horor filma Possession.

Vest o njihovom razdvajanju stiže nekoliko dana nakon što je Antonof 3. jula prisustvovao venčanju svoje dugogodišnje prijateljice Tejlor Svift i Travisa Kelsija bez Kvolijeve. Umesto nje, u pratnji mu je bila sestra, modna dizajnerka Rejčel Antonof.

Veza

Antonof, koji je uspešan muzičar i producent, i Kvolijeva, poznata po filmovima ,,Sanctuary" i ,,The Substance", prvi put su podstakli glasine o vezi u avgustu 2021. godine, kada su viđeni kako se ljube tokom izlaska u Bruklinu.

Vezu su zvanično potvrdili 2022. godine, kada su zajedno prisustvovali ručku povodom dodele nagrada ,,AFI" kao podrška Kvolinoj Netfliks seriji ,,Maid".

Veridba i venčanje

U martu iste godine su ozvaničili svoju vezu i na Instagramu, a ,,People" je u maju 2022. potvrdio da su se verili.

Na venčanju Margaret Kvoli i Džeka Antonofa, održanom u avgustu 2023. godine u Nju Džerziju, među poznatim zvanicama bili su Tejlor Svift, Čening Tejtum, Zoi Kravic, Kara Delevinj i Lana Del Rej.

Ljubav na prvi pogled

Antonof je u intervjuu za emisiju ,,The Howard Stern Show" na radiju ,,SiriusXM" u aprilu rekao da je znao da će oženiti Margaret Kvoli „onog trenutka“ kada su se prvi put upoznali na jednoj zabavi 2021. godine.

„Video sam je i bilo je kao u nekom prokletom 'Hallmark' filmu, toliko da deluje nestvarno“, rekao je u intervjuu. „Kada sam je upoznao, počeo sam da zamišljam stvari o kojima nikada ranije nisam razmišljao, poput braka.“

Detalji veridbe

U istoj emisiji otkrio je i da je Kvolijevu zaprosio dok su živeli u Parizu, kao i da je neposredno pre prosidbe pozvao njenu sestru Rejni kako bi zatražio njen blagoslov.

„Vratio sam se i mogao sam da primetim da izgledam čudno, jer me je pogledala kao da nešto nije u redu. Mislim da je to bilo zato što sam počeo da se znojim“, rekao je. „Ja se stalno šalim, pa kada postanem ozbiljan, mislim da to ljude prilično iznenadi.“

Njena osoba

Kvolijeva je 2023. godine Antonofa opisala kao „svoju osobu“ u intervjuu za časopis Harper's Bazaar.

„Presrećna sam što sam pronašla svoju osobu. I to je stvarno. Neverovatno je. To je najbolji osećaj na svetu“, rekla je tada. Intervju je urađen pre njihovog venčanja. „Istovremeno sam i veoma uzbuđena i potpuno spokojna.“

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