Nakon tajnog venčanja pevačice Tejlor Svift i igrača američkog fudbala Travisa Kelsija, u javnosti su se pojavili novi detalji sa svečane ceremonije održane u njujorškom Medison Skver Gardenu.

Među zvanicama bila je i Ešli Smit, sestra NFL igrača Treja Smita, koja je na društvenim mrežama otkrila da je upravo ona uhvatila mladin buket. Uz fotografije je napisala da veruje kako će joj ovaj simbol doneti ljubav, sreću i radost, a mladencima je poželela dug i srećan zajednički život.

Na objavljenim fotografijama vidi se deo buketa sastavljen od nežnoružičastog cveća, ukrasnog graška i divlje šargarepe, poznate i kao čipka kraljice Ane. Prema simbolici cveća, divlja šargarepa predstavlja zaštitu i sigurnost u braku, dok ukrasni grašak simbolizuje lepotu i radost.

Prema navodima stranih medija, na luksuznoj proslavi okupio se veliki broj poznatih ličnosti. Ceremoniju je navodno vodio glumac Adam Sendler, dok su tokom večeri nastupili Pol Makartni i Stivi Niks. Gosti su, kako se navodi, učestvovali i u tomboli, a među nagradama su bili luksuzni satovi, dizajnerske torbe i kolekcionarski automobil.