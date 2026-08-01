Lik Kejt Volš imao je težak izbor u seriji ,,Uvod u anatomiju": Da li da izabere Mekstimija ili Mekdrimija (eng. McSteamy i McDreamy)?

Volšova (58) nedavno je sedela sa novinarima lista Woman's World kako bi razgovarala o svom iskustvu u seriji i podelila svoje iskrene misli o debati među obožavaocima između likova koje su tumačili Patrik Dempsi i pokojni Erik Dejn.

„Nisam mogla da se odlučim“, priznala je Volšova. „Sve je to bila čista fikcija, ali bilo je sjajno.“

Dempsijev dr Šepard, poznat kao Mekdrimi, bio je u konkurenciji sa Dejnovim dr Markom Slounom, koga su fanovi s ljubavlju prozvali Mekstimi.

Lik Kejt Volš, dr Edisom Šepard, predstavljena je nakon što su dr Šepard i dr Grej, koju je tumačila Elen Pompeo, stupili u romantičnu vezu. Imala je kultni ulazak kada je prozvala dr Grej što joj „spava sa mužem“, dr Šepardom.

Međutim, njen lik je takođe bio u romantičnoj vezi sa dr Slounom, što je dodalo još više drame u celu priču. Volšova se prvi put pojavila kao gostujuća zvezda tokom prve sezone 2005. godine, pre nego što se pridružila glumačkoj ekipi u drugoj i trećoj sezoni.

Iako je predvodila seriju ,,Privatna praksa" od 2007. do 2013. godine, često se s vremena na vreme vraćala u ,,Uvod u anatomiju".

Posebno iskustvo

Glumica je istakla da je volela što je od samog početka bila deo ove dugovečne medicinske drame, koju je kreirala Šonda Rajms.

„Svi smo zajedno doživeli taj masovni uspeh i to je bilo veoma posebno“, rekla je. „A biti u seriji koja je dobila odlične kritike, ali i imala masovnu privlačnost za ljude — jednostavno sam to obožavala.“

„Luda epizoda sa bombom u drugoj sezoni imala je 24 miliona pregleda u noći kada je emitovana nakon Superbola. To je danas nečuveno, osim ako nije u pitanju neki sportski događaj“, dodala je. „Takođe morate imati na umu da je ovo bila Šondina prva TV serija. Sve je bilo novo za sve nas, a radost je bila tako čista i sjajna.“

Povratak?

Iako je Volšova nedavno gostovala u ,,Uvodu u anatomiju", podelila je da bi rado ponovo došla u seriju „ako tamo bude bilo nečega za nju“.

„Stabilnost te serije i mogućnost da radite u tom definisanom okviru — početak, sredina i kraj, slučaj koji se rešava. Uvek ima romanse, drame i ljudi. To je veoma prijatno“, rekla je.

Serija ,,Uvod u anatomiju" je obnovljena za 23. sezonu, a očekuje se da će se emitovati na jesen 2026. godine.

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