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Naše bake bi odmah viknule: Ovo sa metlom nikako nije smelo da se radi, verovalo se da donosi veliku nesreću
Iako danas deluju kao obična sujeverja, nekada su bila važan deo porodične tradicije.
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