Eva Mendes i Rajan Gosling imaju novog člana porodice!
Glumica i model (52) objavila je u petak, 31. jula, da je njihova porodica usvojila novog psa, Čarlija. Glumica je podelila vest u neodoljivoj objavi na Instagramu na kojoj je Čarli pored drugog psa ove porodice, Medžika.
„Predstavljamo Čarlija, našeg najnovijeg člana porodice”, pisalo je u opisu objave. „Zaljubljeni smo! Hvala @californiadoodlerescues.”
Čarli je po svemu sudeći usvojen iz organizacije ,,California Doodle Rescue", odakle su na ovu vest odgovorili komentarom sa svog Instagram naloga. „Čestitamo!!!! Imate najbolje roditelje u gradu!!!!”, napisali su oni, na šta je Mendesova odgovorila: „Volimo vas, ljudi!”
Predstavljanje Čarlija uključivalo je i video-snimak na kom se Mendesova nalazi između Medžika i Čarlija dok ih oboje mazi po glavi. Glumica se na jednoj fotografiji igrala sa Čarlijevim ušima, dok je poslednja prikazivala Čarlija kako leži na zemlji dok ga Medžik njuška, pri čemu su se obojica nalazili pored Mendesove.
Mendesova, koja sa Goslingom ima ćerke Esmeraldu Amadu (11) i Amadu Li (10), često deli fotografije porodičnih pasa.
Letnje uživanje
Glumica je nedavno podelila objavu na Instagramu 17. jula, pruživši uvid u popodne provedeno sa Medžikom, usvojenim psom koji se pridružio njihovoj porodici 2024. godine, dok su zajedno uživali u bazenu na naduvavanje.
„Trudim se da ostanem dosledna letu u stilu devedesetih koje sam obećala sebi...”, napisala je u opisu objave.
Nekoliko nedelja ranije, snimila je video na kom Medžik odmara i nazvala to jednim od svojih „mesta sreće”. Neposredno pre toga, podelila je video-snimak na kom ovaj pas izvodi sopstveni mađioničarski trik i prolazi između Mendesinih nogu.
„Medžik prolazi kroz moju haljinu samo zato što to može”, pisalo je u njenoj objavi na Instagramu od 6. maja. „Hvala Bogu na psima. Radost je beskrajna. Hvala Bogu na psima. Radost je beskrajna.”
Film
Novi član porodice stiže samo nekoliko dana nakon što je Marvel 25. jula objavio da je Gosling angažovan kao Goust Rajder (odnosno Džoni Blejz) u predstojećem filmu. Ovaj 45-godišnji nominovani za Oskara predstavljen je kao sledeći glumac koji će tumačiti lik Goust Rajdera, superheroja kojeg je na filmskom platnu ranije igrao Nikolas Kejdž. Koincidencije radi, Mendesova je glumila u filmu ,,Goust Rajder" iz 2007. godine zajedno sa Kejdžom.
Mendesova je proslavila ove vesti dirljivom porukom u objavi na Instagramu 26. jula. Podelila je fanovsku obradu Goslingovog snimka iz filma ,,The Place Beyond the Pines" — filma iz 2012. godine u kom su se ovo dvoje glumaca prvi put upoznali — koja ga prikazuje kao savršenog Marvelovog superheroja.
Isečak prikazuje Goslingovo dramatično pojavljivanje u filmu u ulozi kaskadera na motociklu, Luka Glantona. On se priprema za kratak put do šatora na vašaru svojim motociklom, oblačeći se u hodu, pre nego što uskoči na svoj motor i stavi kacigu.
U opisu objave, Mendesova je napisala: „S ljubavlju, Roksi”, aludirajući na lik koji je tumačila u filmu ,,Goust Rajder" iz 2007. godine, prenosi People.
Bonus video:
Komentari (0)