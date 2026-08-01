Eva Mendes i Rajan Gosling imaju novog člana porodice!

Glumica i model (52) objavila je u petak, 31. jula, da je njihova porodica usvojila novog psa, Čarlija. Glumica je podelila vest u neodoljivoj objavi na Instagramu na kojoj je Čarli pored drugog psa ove porodice, Medžika.

„Predstavljamo Čarlija, našeg najnovijeg člana porodice”, pisalo je u opisu objave. „Zaljubljeni smo! Hvala @californiadoodlerescues.”

Čarli je po svemu sudeći usvojen iz organizacije ,,California Doodle Rescue", odakle su na ovu vest odgovorili komentarom sa svog Instagram naloga. „Čestitamo!!!! Imate najbolje roditelje u gradu!!!!”, napisali su oni, na šta je Mendesova odgovorila: „Volimo vas, ljudi!”

Predstavljanje Čarlija uključivalo je i video-snimak na kom se Mendesova nalazi između Medžika i Čarlija dok ih oboje mazi po glavi. Glumica se na jednoj fotografiji igrala sa Čarlijevim ušima, dok je poslednja prikazivala Čarlija kako leži na zemlji dok ga Medžik njuška, pri čemu su se obojica nalazili pored Mendesove.