Gvinet Paltrou pridružila se TikToku i u svojoj prvoj objavi odmah povela pratioce na putovanje svetom.

U videu objavljenom u petak, 53-godišnja oskarovka menja brojne lokacije, od Pariza i italijanskog vrta do planina, muzeja i raznih prevoznih sredstava, piše People.

Duhovit video prvenac

Tokom snimka se razmenjuju kadrovi s broda, iz helikoptera i aviona, a glumica u nekim delovima govori francuski i italijanski. U jednoj sceni, Paltrou se pojavljuje u krevetu, naizgled u toplesu, dok se u drugoj javlja iz kade.

Snimak se završava kadrom u kojem osnivačica brenda Goop, odevena u prugastu majicu, duhovito pita: "Mogu li, molim vas, samo snimiti ovaj je*eni TikTok?"

Tokom videa menja i različite odevne kombinacije i naočare.

"Izgleda da sam sad na TikToku", napisala je u opisu objave koju je podelila i na svojim Instagram pričama. Ovo je prvi video na njenom ličnom profilu, iako su se snimci s glumicom i ranije pojavljivali na zvaničnom profilu brenda Goop.

Novi proizvod u liniji Goop

Njen dolazak na TikTok poklopio se s predstavljanjem novog gela za tuširanje brenda Goop. Glumica je 21. jula na Instagramu objavila video u kojem, zamotana u beli peškir, objašnjava detalje o novom proizvodu - gelu za tuširanje "Black Pepper + Ginger Grounding Body Wash".

Svoju rutinu opisala je rečima: "Ako sam bila negde gde je puno ljudi i treba mi, onako, dobro čišćenje: prvo četka za telo, pa se okadim kaduljom i onda tuširanje".

"Dugo smo radili na ovom gelu za tuširanje", rekla je i dodala kako joj je bilo važno da ima miris koji prizemljuje. "Crni biber i đumbir."

Paltrou je pojasnila da je želela stvoriti unise*s proizvod jer je njen suprug, 55-godišnji scenarista i reditelj Bred Falčuk, tražio gel za tuširanje koji mu neće isušivati kožu.

Od newslettera do lifestyle brenda

Paltrou je pokrenula Goop 2008. godine, u početku kao newsletter sa savetima o zdravlju i načinu života. Brend se u međuvremenu znatno proširio i danas uključuje linije proizvoda kao što su Goop Kitchen i Goop Beauty.

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