Prema pisanju pojedinih tamošnjih medija, venčanje je navodno trebalo da bude održano 1. avgusta na luksuznom imanju Kvinta da Regaleira u portugalskoj Sintri.

Priča je brzo dobila na zamahu. Pominjale su se navodne pozivnice, strogi dres-kod u crnoj boji, ali i spisak slavnih zvanica na kojem su se našla imena poput Kilijana Mbapea, Vinisijusa Žuniora, Drejka, Rijane, Dženifer Lopez i Vin Dizela.

Dodatnu pometnju izazvala je Georgina, koja je na Instagramu objavila fotografije sa odmora na kojima ona i Ronaldo nose upečatljive dijamantske prstenove. U isto vreme, slavni fudbaler objavio je fotografiju sa sinom uz kratku, ali zagonetnu poruku: "Još ne."

Ipak, samo nekoliko sati kasnije usledio je hladan tuš za sve koji su poverovali da će se venčanje zaista dogoditi. Španski magazin ¡Ola!, pozivajući se na izvore bliske porodici, demantovao je navode o ceremoniji. Ubrzo se oglasila i uprava imanja Kvinta da Regaleira, potvrdivši da je lokacija juče normalno radila i bila otvorena za posetioce, bez ikakvih posebnih mera obezbeđenja koje bi pratile događaj takvog formata.

Zanimljivo je da je Ronaldo i ranije govorio o venčanju. U intervjuu sa Pirsom Morganom otkrio je detalje prosidbe i rekao da želi da oženi Georginu kada bude smatrao da je došao pravi trenutak, naglasivši da priželjkuju intimnu proslavu u krugu porodice i najbližih prijatelja.

Kristijano i Georgina zajedno su od 2016. godine, kada su se upoznali u Madridu, gde je ona radila u Guči prodavnici. Danas zajedno odgajaju petoro dece - Kristijana Džuniora, blizance Evu i Matea, kao i ćerke Alanu Martinu i Belu Esmeraldu.

Dakle, iako je juče izgledalo kao da će jedan od najpoznatijih parova na svetu konačno izgovoriti sudbonosno "da", ispostavilo se da je reč samo o još jednoj glasini.