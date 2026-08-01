Kada je reč o suprugu Šanaje Tvejn, Frederiku Tibou, ona ga čuva „zauvek i za sva vremena“.

Bilo je potrebno mnogo vremena i turbulentnih trenutaka da bi Tvejnova i Tibo završili zajedno, ali nakon 15 godina braka, Tvejnova je za časopis People izjavila da se oseća „blagosloveno“ što je u braku sa svojom „istinskom ljubavlju zauvek“.

„Ovo je ljubav sa kojom ću ostariti, i to je predivan osećaj“, rekla je Tvejnova,

„Sigurna sam da ćemo uvek imati romansu, ali postoji dubina i zahvalnost koju osećam zbog toga što imam ovu ljubav“, nastavila je ona. „I da sam upoznala Freda kao tinejdžerka, zaista verujem da bi on bio moja ljubav za ceo život još od tada. Nekada su jednostavno potrebne godine da pronađete tu osobu.“

Ljubavna drama

Priča o tome kako je ovaj par započeo vezu deluje kao scenario za film. Njih dvoje su se upoznali 1990-ih godina, kada su Tvejnova i njen tadašnji suprug Robert „Mat“ Lang angažovali Tiboovu suprugu, Marie-An, da pomaže porodici i brine o njihovom domu. Tvejnova i Marie-An postale su bliske prijateljice, a Tvejnova je bila šokirana kada je saznala da su Meri-En i Lang navodno bili u vezi — čime je u jednom potezu izgubila i muža i najbolju prijateljicu.

Tvejnova i Lang su se razveli 2008. godine nakon 15 godina braka. U svom slomljenom srcu, Tvejnova se za podršku obratila Tibou — koji je takođe tugovao. Njih dvoje su zvanično počeli da se zabavljaju 2009. godine, a verili su se u decembru 2010. pre nego što su se venčali na Novu godinu 2011. u maloj ceremoniji uz zalazak sunca u Rinkonu u Portoriku. Govoreći za ,,People" 2022. godine, pevačica je rekla da njen brak ima „zaista jaku vezu koja se gradi s vremenom, koja je retka i koju nemate u svakoj vezi ako nemate te duboke zajedničke ožiljke“.

„Bili smo veliki deo isceljenja jedno drugog“, rekla je. „Kada sam se razvela, rekla sam: ’Nikada se više neću udati.’ Definitivno sam bila jedna od onih osoba koje su mogle da napišu milion pesama o tome kako se ’nikada više neću zaljubiti’. Ali Fred je bio tako neosporna ljubav.“

Tvejnova je 2011. godine rekla Elen Dedženeres u njenoj emisiji da su ona i švajcarski biznismen Tibo, „polako postali veoma, veoma dobri prijatelji. Imali smo mnogo meseci u kojima smo samo pokušavali da shvatimo sve, dajući podršku jedno drugom. Bilo je to veoma teško vreme emotivno za oboje.“

„Rekla bih da je on verovatno bio jači od mene“, dodala je. „Bio je ogromna podrška — bili smo podrška jedno drugom — i na kraju smo zaista pronašli nešto lepo i neočekivano.“

Oproštaj

Kada je reč o njenom bivšem mužu, sa kojim ima sina Edžu, rekla je da je odavno pronašla mir, i dodala da je mir možda zapravo oproštaj. O Langu je dodala: „Mogu ponovo više da ga cenim, ne zbog onoga što se desilo u našem braku, već zbog svega čime je doprineo tako velikom delu moje karijere i mog života. Iz toga imamo predivno dete. Gorčina je nestala.“

Komunikacija

Tvejnova kaže da je Tibo „zaista dobar u tome da nas oboje podseća da moramo održavati otvorenu komunikaciju. On je fantastičan sagovornik i uopšte nema zadrške u izražavanju svojih osećanja, što je zaista divno kod muškarca. Ako imate muškarca koji je zaista otvoren i želi da održi komunikaciju otvorenom, blagosloveni ste kao žena.“

Iako je pevačica rekla da je ona tip osobe koja voli da „razmišlja o problemu, ode u šetnju ili bude sama sa svojom gitarom ako ima bračnih nesuglasica“, dodala je: „Fred želi da razgovara o tome.“

„On želi da sve raspravi i želi to da reši“, rekla je. „I to je najbolji savet. Mislim, nije u pravu kada izbegava razgovor — zapravo uopšte ne greši.“

Prijatno iznenađenje

Tvejnova je u epizodi podkasta „Armchair Expert“ Daksa Šeparda i Monike Padman iz 2024. godine o počecima sa svojim sadašnjim suprugom rekla: „Bilo je to predivno iznenađenje — videti koliko se dostojanstveno i ljubazno nosio sa tom istom bolom. Bio je tako pažljiv u vezi sa tim.“

„Mislim da svako dobije ono što zaslužuje“, dodala je Tvejnova. „Ja sam dobila ono što zaslužujem — dobila sam najboljeg čoveka na planeti.“

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