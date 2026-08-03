Jedan nepropisno parkiran automobil u Herceg Novom postao je prava senzacija na društvenim mrežama, ali ne zbog samog prekršaja, već zbog poruke koju je žena ostavila na šoferšajbni.

Fotografija, objavljena na Instagram stranici „Podgorički vremeplov“, prikazuje automobil koji je blokirao prolaz, dok se ispod brisača nalazi papirić sa porukom, odnosno nesvakidašnjim objašnjenjem.

Na njemu je napisala: "Otišla sam da uživam. Bila sam pod stresom! Zovite me ako smetam."

Uz poruku je nacrtala malo srce i ostavila broj mobilnog telefona kako bi je, ukoliko automobil nekome predstavlja problem, mogli pozvati da ga pomeri.

Objava je za kratko vreme prikupila veliki broj reakcija. Mnogi su ocenili da je žena pokazala iskrenost i odgovornost time što je ostavila kontakt.

Među komentarima su se našli i oni poput: "Kraljica", "Svaka joj čast", "Ne dirajte ovu legendu," "Pametna žena."

Ipak, bilo je i onih koji smatraju da ljubazna poruka ne može biti opravdanje za nepropisno parkiranje.

Jedan korisnik napisao je da nikada nije blokirao nečiji prilaz, garažu ili automobil i da ga, kako kaže, "nikakva slatka poruka ne bi omekšala za bezobrazluk na delu".

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