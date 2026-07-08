Glumica i rediteljka Olivija Vajld smatra da nijedna veza ne može opstati bez iskrenih razgovora, čak i onda kada su oni neprijatni i teški.

Uoči premijere svog novog filma „The Invite“, Vajld je govorila o partnerskim odnosima i priznala da su upravo veze jedna od najzahtevnijih životnih lekcija.

„Veza je teška“, rekla je glumica, ističući da je gotovo nemoguće održati dug odnos sa jednom osobom ukoliko partneri izbegavaju teme koje ih muče.

Teški razgovori čuvaju odnos

Prema mišljenju Olivije Vajld, mnogi parovi pokušavaju da izbegnu neprijatne razgovore kako ne bi izazvali sukob, ali upravo takvo ponašanje može dodatno udaljiti partnere.

Vajld smatra da je važno otvoreno razgovarati o problemima, promenama i osećanjima, jer se ljudi tokom godina menjaju, a samim tim se menja i njihov odnos.

Tema njenog novog filma upravo se bavi ljubavnim dilemama i izazovima u vezama. U komediji „The Invite“ glumi sa Setom Rogenom, Penelope Kruz i Edvardom Nortonom, a radnja prati bračni par čiji se život menja nakon neočekivanog predloga tokom večere sa komšijama.

Iskustvo iz privatnog života

Olivija Vajld je ranije govorila i o raskidu dugogodišnje veze sa glumcem Džejsonom Sudeikisom, sa kojim ima dvoje dece. Ispričala je tešku situaciju kada je shvatila da su se ona i partner udaljili. Tokom razgovora nakon jednog rođendana shvatila je da se više ne poznaju kao ranije.

„Više se nismo poznavali“, rekla je Vajld, opisujući trenutak kada je postalo jasno da je njihov odnos prošao kroz veliku promenu.

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