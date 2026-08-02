Glumica Nikol Kidman ponovo je u centru pažnje nakon što je usnimljena u društvu američkog investitora Majkla Rejnštajna, što je pokrenulo glasine da između njih postoji nešto više od prijateljstva.

Nikol Kidman (59) je 30. jula uveče doputovala iz Njujorka u Los Anđeles, gde ju je na aerodromu sačekao Rejnštajn (54). Paparaci su ih fotografisali kako zajedno odlaze u njegovom luksuznom crnom Ferariju, a Kidman je sedela na mestu suvozača.

Ovo nije prvi put da su zajedno viđeni u javnosti. Početkom jula fotografisani su u italijanskom Portofinu, na terasi luksuznog hotela.

Kasnije su uslikani i u hotelu Belmond Splendido, gde su pored bazena uživali, što je dodatno podstaklo nagađanja o njihovom ljubavnom odnosu.

Majkl Rejnštajn je američki biznismen, investitor i osnivač investicione kompanije Regent, sa sedištem na Beverli Hilsu. Njegova kompanija ulaže u modne, medijske, tehnološke i maloprodajne kompanije.

Po struci je pravnik, a pre nego što je osnovao sopstvenu firmu radio je u investicionom i poslovnom sektoru. Do sada se retko pojavljivao u javnosti, pa su njegove fotografije sa Nikol Kidman izazvale veliko interesovanje.

Njihova zajednička pojavljivanja usledila su sedam meseci nakon što je okončan razvod Nikol Kidman i pevača Kita Urbana, sa kojim je bila u braku gotovo dve decenije. Zajedno imaju dve ćerke, 17-godišnju Sandej Rouz i 15-godišnju Fejt Margaret.

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