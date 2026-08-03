Reč je o običaju koji je u Kini veoma rasprostranjen tokom letnjih vrućina, jer mnogi roditelji veruju da voštana tikva pomaže mališanima da se prirodno rashlade. Kada temperature pređu 35 stepeni, roditelji širom Kine posežu za neobičnim "saveznikom" u borbi protiv vrućine – zimskom dinjom, poznatom i kao voštana tikva. Ovu ogromnu biljku stavljaju u krevetac ili pored bebe dok spava, uverenI da joj hladna površina pomaže da lakše podnese sparinu, piše BBC.

Fotografije mališana zagrljenih uz džinovsku tikvicu gotovo iste veličine kao oni postale su pravi hit na internetu. Mnogi su u početku mislili da je reč o šali, ali kineski mediji navode da je ova praksa prisutna godinama, naročito u periodima ekstremnih vrućina. Neki vlasnici kućnih ljubimaca čak koriste isti trik kako bi rashladili pse i mačke.

Zašto baš voštana tikva?

Voštana tikva (zimska dinja) potiče iz južne i jugoistočne Azije, a u kineskoj kuhinji koristi se za pripremu supa, variva i brojnih tradicionalnih jela. Međutim, mnogo je poznatija po mestu koje zauzima u tradicionalnoj kineskoj medicini. Njena unutrašnjost sadrži oko 95 odsto vode, zbog čega se zagreva sporije od vazduha i dugo zadržava nižu temperaturu. Upravo zbog toga mnogi veruju da dodir sa njenom površinom pruža prijatan osećaj svežine i olakšava podnošenje letnjih vrućina. Pored ploda, u tradicionalnoj medicini koristi se i njena karakteristična voštana kora, od koje se prave preparati za rashlađivanje organizma.

Može da bude teža od bebe

Ova biljka može da naraste i do pola metra u dužinu, a pojedini primerci dostižu težinu veću od devet kilograma. Zahvaljujući debeloj kori, može da ostane sveža mesecima, pa čak i do godinu dana, zbog čega je i dobila naziv zimska dinja.

Da li zaista deluje?

Iako društvene mreže vrve od roditelja koji tvrde da je ovaj trik pomogao njihovim bebama da lakše podnesu vrućinu, za sada ne postoje naučni dokazi da voštana tikva može da snizi telesnu temperaturu deteta.

Stručnjaci ističu da je tokom tropskih dana najvažnije rashlađivati bebe proverenim metodama – boravkom u klimatizovanoj ili dobro provetrenoj prostoriji, laganom pamučnom odećom, dovoljnim unosom tečnosti u skladu sa uzrastom i izbegavanjem boravka na visokim temperaturama.

Ipak, neobične fotografije beba koje spavaju zagrljene uz ogromnu tikvu osvojile su internet i još jednom pokazale koliko se običaji širom sveta razlikuju kada je reč o brizi za najmlađe.