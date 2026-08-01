Kejt Midlton je pre nekoliko meseci prvi put nakon velike zdravstvene krize sama otišla na službeno putovanje, a o njenoj poseti Italiji još se uvek govori.
Među onima koji se dive princezi od Velsa je i njen suprug, princ Vilijam, koji je u radijskoj emisiji Heart Breakfast govorio o njenom poslovnom putu.
Kejt je posetila grad Reggio Emilia kako bi, zbog svog rada na području razvoja dece ranog uzrasta, istražila "Reggio Emilia pristup", obrazovnu filozofiju koja dete stavlja u centar učenja.
Tom prilikom je mnogo naučila, družila se s mališanima i govorila italijanski, na veliko iznenađenje javnosti - ali i svog supruga.
"Nisam znala da govori italijanski", rekla je voditeljka Amanda, na šta je princ od Velsa priznao: "Iskreno, nisam ni ja!"
Kako je princ Vilijam dodao, njegova životna partnerka "očigledno je obnovila znanje od pre mnogo godina."
Midlton se deci u Italiji predstavila tamošnjom verzijom svog imena, Katarina.
"Pomalo govorim italijanski. Kako se ti zoveš? Ja sam Katarina", rekla je jednom detetu tokom obilaska gradske opštine.
Supruga princa Vilijama je, inače, 2000. godine odlučila da uzme godinu dana pauze između srednje škole i odlaska na fakultet (neki veruju da je čekala videti koji će fakultet upisati princ Vilijam kako bi mu se pridružila!), a to je vreme provela upravo na Apeninskom poluostrvu.
Tamo je Kejt učila italijanski jezik i istoriju umetnosti, a nekoliko meseci kasnije upisala je Univerzitet St Andrews i upoznala svog budućeg supruga. Vilijam je ponosan na trud koji princeza od Velsa ulaže u svoje kraljevske dužnosti.
"Želela je da ode i istražuje. Bog zna koliko vremena sada provodi pregledavajući svu tu dokumentaciju", rekao je.
"Prava je profesionalka kada je reč o području ranog razvoja dece. Većinu večeri borim se da prođem kroz dnevni boravak od silne papirologije koju je pripremila za čitanje. Drago mi je zbog nje što je sve prošlo dobro, mislim da se vratila puna energije", rekao je.
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