Kejt Midlton je pre nekoliko meseci prvi put nakon velike zdravstvene krize sama otišla na službeno putovanje, a o njenoj poseti Italiji još se uvek govori.

Među onima koji se dive princezi od Velsa je i njen suprug, princ Vilijam, koji je u radijskoj emisiji Heart Breakfast govorio o njenom poslovnom putu.

Kejt je posetila grad Reggio Emilia kako bi, zbog svog rada na području razvoja dece ranog uzrasta, istražila "Reggio Emilia pristup", obrazovnu filozofiju koja dete stavlja u centar učenja.

Tom prilikom je mnogo naučila, družila se s mališanima i govorila italijanski, na veliko iznenađenje javnosti - ali i svog supruga.

"Nisam znala da govori italijanski", rekla je voditeljka Amanda, na šta je princ od Velsa priznao: "Iskreno, nisam ni ja!"

Kako je princ Vilijam dodao, njegova životna partnerka "očigledno je obnovila znanje od pre mnogo godina."