Američki glumac Vinsent Pastore, najpoznatiji po ulozi Salvatora "Big Pazija" Bonpensijera u kultnoj seriji "Porodica Soprano", preminuo je u 80. godini.

Glumac je pronađen mrtav u svom domu u Bronksu, nakon što se nekoliko dana nije javljao. Prema prvim informacijama, reč je o prirodnoj smrti i neće biti dodatne istrage.

Pastore je svetsku slavu stekao ulogom jednog od najbližih saradnika Tonija Soprana. Njegov lik ostao je upamćen po jednoj od najpotresnijih scena u istoriji serije, kada je otkriveno da sarađuje sa FBI.

Pre nego što je postao glumac, bio je veteran Vijetnamskog rata i radio kao vozač limuzine. Tokom bogate karijere igrao je i u filmovima "Dobri momci", "Karlitov put", "Goti" i brojnim televizijskim serijama.

Iza sebe je ostavio ćerku, zeta i unuku.

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