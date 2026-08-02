Mnogi tvrde da je kraljica Elizabeta II simbolično poslala jasnu poruku svojoj snaji već na svadbi.

Ljubavna priča kralja Čarlsa i Kamile Parker Bouls godinama je punila naslovne strane i važila za jednu od najvećih kontroverzi britanske kraljevske porodice.

Iako su se upoznali još sedamdesetih godina i decenijama bili ljubavnici uprkos tome što je ona bila udata za Endrua Parkera Boulsa, a ona posle oženio princezu Dajanu.

Međutim, njih dvoje nikada nisu prekinuli kontakt. Njihova ljubavna afera je šokirala svet, a brak Čarlsa i Dajane završio se razvodom.

Dajanine reči: „Bilo nas je troje u ovom braku“ postale su jedna od najpoznatijih izjava u istoriji monarhije.

Posle Dajanine tragične smrti 1997. godine mnogi su očekivali da će Čarls i Kamila konačno stati pred oltar. Ipak, zbog ogromnog pritiska javnosti i protivljenja unutar kraljevske porodice morali su da čekaju još nekoliko godina.

Tek 2005. godine venčali su se u Vindzoru, ali bez raskoši kakva je uobičajena za kraljevska venčanja. Upravo je jedan detalj sa ceremonije izazvao buru komentara.

Kamila nije nosila belu venčanicu, već elegantan sivi komplet, dok se kraljica Elizabeta II nije pojavila na građanskom venčanju. Prisustvovala je tek crkvenom blagoslovu – i to obučena u belo!

Mnogi su upravo u tome videli simboličnu poruku upućenu novoj snaji. Dok su jedni smatrali da je reč o poštovanju kraljevskog protokola, drugi su tvrdili da je kraljica na taj način jasno pokazala da Kamila nikada neće imati mesto koje je nekada pripadalo princezi Dajani.

Uprkos brojnim skandalima, osudama i decenijama čekanja, Čarls i Kamila ostali su zajedno, a njihovo venčanje i danas se smatra jednim od najkontroverznijih događaja u istoriji britanske kraljevske porodice.

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