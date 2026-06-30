Olivija Vajld duguje svoj život Voltonu Goginsu!

Glumica (42) je u epizodi podkasta „Armchair Expert“ Daksa Šeparda, emitovanoj u ponedeljak, 29. juna govorila o incidentu koji se dogodio na snimanju vesterna naučnofantastičnog filma iz 2011. godine „Cowboys and Aliens“, u kojem su zajedno glumili ona i Gogins (54).

„Volt Gogins mi je spasio život na tom filmu“, rekla je Vajldova Šepardu. „Jeste. Imala sam veoma tešku nesreću sa konjem i on me je spasao. Ja sam bila zajedno sa Danijelom Krejgom i Harisonom Fordom (koji su takođe glumili) i galopirali smo punom brzinom kroz pustinju sa 40 konja iza nas. Bilo je to kao da vodimo juriš da se borimo protiv vanzemaljaca ili tako nešto.“

Ona je zatim rekla da ju je konj zbacio dok je preskakao „veliku provaliju“.

Nastavila je: „Ovaj konj je skočio i na najluđi način me zbacio sa sebe“, rekla je. „Pala sam. Udarila sam glavom i leđima i ležala sam na zemlji, ali, nažalost, bila sam sa druge strane neke vrste zemljanog nasipa, što je značilo da me svi konji koji su dolazili iza nisu mogli videti. A bilo je i mnogo prašine.“

Opasnost

Zatim je otvoreno govorila Šepardu o ozbiljnoj opasnosti u kojoj je tada shvatila da se našla.

„Sećam se da mi je uvo bilo prislonjeno uz zemlju i mogla sam da ih čujem, i zvučalo je kao grmljavina, kao da dolaze pravo ka meni. I imala sam misao — zvuči tako dramatično — ali pomislila sam: biće brzo. Biće kao kaša od mlevenih jabuka. Kraj“, rekla je ona.

Međutim, ona je nastavila da objašnjava da joj je u pomoć pritekao glumac

„Volt Gogins me je video ispred sebe i u deliću sekunde je odlučio da okrene svog konja bočno pravo ispred mene i da dozvoli da svi nalete na njega“, nastavila je Vajldova. „A on je odličan jahač, pa je mogao to da izdrži. Ljudi su se razdvojili na dve strane oko nas, misleći da je poludeo, ali on je zapravo štitio moje telo koje je ležalo na zemlji.“

Zaključila je: „Tako da mu dugujem život. To je ludo. On je stvarni heroj.“

Počast legendi

Vajldova je nedavno posvetila svoj novi film „The Invite“ pokojnoj Dajani Kiton, a na premijeri filma održanoj 24. juna je objasnila zašto za The Hollywood Reporter.

„Zaista sam želela da pokažem ovaj film Dajani. Ne mislim da bi ovaj film uopšte postojao bez Dajane Kiton, jer je ona u mnogim filmovima koji su inspirisali ovaj projekat“, rekla je Vajldova o Kitonovoj, koja je preminula u 79. godini u oktobru.

„Ona je prva glumica koju sam prepoznala kao nekoga ko predstavlja potpuno jedinstvenu i kompleksnu ženu; nije se uklapala ni u jedan arhetip, bila je posebna po svojoj ranjivosti, složenosti i kreativnosti“, dodala je Vajldova.

Zaključila je: „Ona je neuporediva sa bilo kim drugim i bila je zaista veoma podsticajna za mene lično. I samo sam želela da ovaj film bude za nju.“

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