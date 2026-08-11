Na početku veze sve može da deluje idealno, ali svakodnevne navike partnera često otkrivaju mnogo više od velikih romantičnih gestova. Poverenje, komunikacija i poštovanje jesu važni za zdrav odnos, ali postoje i obrasci ponašanja koji mogu ozbiljno da naruše vezu.

Holistički psiholog Nikol LaPera izdvojila je nekoliko stvari koje mogu da budu znak da veza neće potrajati.

1. Uvek pretpostavljate najgore

Ako partner kasni, ne odgovara na poruku ili kaže nešto što vam se ne dopada, lako je odmah pomisliti da iza toga stoji loša namera. Problem nastaje kada se pretpostavke tretiraju kao činjenice.

Umesto razgovora i pokušaja da razumete šta se zaista dogodilo, partnera odmah optužujete. Takav način komunikacije vremenom stvara nepoverenje i udaljava partnere.

2. Nikada se ne svađate

Potpuni izostanak neslaganja ne mora da bude dobar znak. Neki parovi zapravo izbegavaju razgovore o problemima sve dok jedan od partnera više ne može da ćuti.

Zdrava veza ne znači da se partneri nikada ne sukobljavaju, već da umeju da razgovaraju o neslaganjima bez vređanja i ponižavanja.

3. Jedan partner stalno pokušava da promeni drugog

Ako jedna osoba neprestano pokušava da „popravi“ partnera, veza lako postaje projekat umesto odnosa dvoje ravnopravnih ljudi.

Saveti i podrška su jedno, ali stalno insistiranje da se partner promeni može da stvori ogorčenost. Zdrava veza podrazumeva prihvatanje osobe sa njenim vrlinama i manama.

4. Ne umete da pređete preko sitnica

Nije svaki problem vredan rasprave. Ako partner stalno kritikuje način na koji druga osoba nešto radi, sitne greške mogu postati izvor svakodnevne napetosti.

Važno je znati kada treba razgovarati o ozbiljnom problemu, a kada jednostavno pustiti neku sitnicu da prođe.

5. Ne znate kako da popravite odnos nakon svađe

Svađa ne mora da bude kraj veze. Mnogo je važnije šta se događa nakon nje. Izvinjenje, spremnost da saslušate partnera i pokušaj da sledeći put postupite drugačije mogu da poprave čak i ozbiljan nesporazum, kaže psiholog za portal „Your Tango“. Međutim, ako oba partnera stalno prebacuju krivicu, brane se i odbijaju izvinjenje, problemi se samo gomilaju.

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