Klima-uređaji ponekad prestanu da rade kako treba baš kada su vam najpotrebniji, a razlog može delovati kao misterija. Možda ste sigurni da je prošlog leta u vašem domu bilo hladnije i pitate se da li vaš sistem jednostavno više ne može da izdrži vrućinu. Međutim, nema potrebe za brigom — verovatno je u pitanju samo jednostavna greška zbog koje vaša klima radi manje efikasno.

Iako kontrolna tabla deluje jednostavno, određena podešavanja mogu sprečiti klima-uređaj da radi optimalno kada temperature postanu ekstremne. Takođe, vaše svakodnevne navike mogu nesvesno uticati na to koliko vam je u domu toplo. Srećom, postoje jednostavna rešenja koja mogu da poprave rad vašeg sistema.

Iskusni stručnjaci za HVAC sisteme su otkrili koje najčešće greške kod korišćenja klima-uređaja mogu dodatno pogoršati ekstremne vrućine i kako ih izbeći.

U nastavku saznajte kako da obezbedite da vaš sistem radi na vrhunskom nivou ovog leta, kada je to najvažnije.

Kako funkcioniše vaša klima-uređaj

Da biste razumeli koje uobičajene greške mogu učiniti vašu klimu manje efikasnom, važno je prvo pogledati kako ona zapravo radi.

„Mnogi ljudi misle da klima-uređaj hladi spoljašnji vazduh i onda ga ubacuje u kuću, ali to nije tako“, kaže Džordan Bendžamin, vlasnik firme ,,Done Rite Services" za sajt Martha Stewart. „Klima zapravo uklanja toplotu i vlagu iz unutrašnjeg vazduha i tu toplotu prenosi napolje, dok ohlađeni vazduh vraća u dom.“

Tehnički gledano, topao unutrašnji vazduh se uvlači preko hladnog isparivačkog kalema (evaporatora) ispunjenog rashladnim sredstvom, koje apsorbuje toplotu i uklanja vlagu iz vazduha. Ohlađeni vazduh se zatim vraća u dom, dok se preuzeta toplota prenosi do spoljašnje jedinice kondenzatora koja se nalazi pored kuće i oslobađa u spoljašnju sredinu. Ovaj ciklus se ponavlja tokom celog leta.

Uobičajene greške pri korišćenju klime tokom toplotnog talasa

Iako hladniji vazduh koji klima vraća u prostor prijatno deluje, uklanjanje vlage ima ogromnu ulogu u tome koliko se zapravo osećate rashlađeno. Postoje određene stvari koje mogu ometati pravilno uklanjanje vlage.

Previše nisko ili previsoko podešavanje klime

Kada su temperature visoke, može biti primamljivo da termostat spustite što niže, posebno tokom toplotnog talasa. Ali HVAC stručnjak Džimi Kempbel upozorava da to nije dobro rešenje.

„Podešavanje termostata na najnižu moguću temperaturu ili niže nego inače neće brže ohladiti vaš dom“, kaže on. „Samo dovodi do toga da sistem radi neprekidno, što opterećuje opremu, troši više energije i povećava račune za struju.“

S druge strane, previše visoko podešavanje tokom toplotnog talasa može dovesti do neprijatno visokog nivoa vlage u unutrašnjem prostoru, zbog čega se osećate toplije nego što zapravo jeste, objašnjava Bendžamin.

Da bi sistem radio pravilno, Kempbel preporučuje da termostat bude podešen na oko 25,5 °C. „To je dobar balans između komfora i energetske efikasnosti“, kaže on. „Ako vam je pretoplo, možete spustiti na 25 ili 24, ali ispod toga nema velike koristi.“ Korišćenje programabilnog ili pametnog termostata može pomoći da temperaturu uskladite sa dnevnom rutinom. Takođe, ventilatori na plafonu mogu pomoći u cirkulaciji vazduha.

Isključivanje klime kada niste kod kuće

Suprotno uvreženom mišljenju, gašenje klime dok ste na poslu ili na putu ne štedi novac, posebno tokom toplotnog talasa. „Kuća apsorbuje mnogo više toplote nego što ljudi misle – kroz krov, zidove, prozore i otvore za vazduh, a podovi, nameštaj i gipsane ploče zadržavaju tu toplotu dugo vremena“, objašnjava Bendžamin. „Kada se vratite kući, dočekaće vas vruć i zagušljiv prostor koji će dugo trajati da se ohladi.“

Zbog toga će klima morati da radi jače i potroši više energije nego što bi potrošila da je termostat bio podešen na umerenu temperaturu dok vas nije bilo. Kada izlazite iz kuće na duže od nekoliko sati, preporučuje se da podignete temperaturu za 5 do 8 stepeni umesto da je potpuno isključite, i da zatvorite zavese i roletne, kaže Bendžamin.

Ne korišćenje izduvnog ventilatora

Vlažnost je najveći neprijatelj udobnosti tokom leta, a tuširanje je veliki izvor vlage, kaže HVAC stručnjak Dejvid Votkins. „Nakon vrućeg tuširanja, višak vlage se širi kroz kuću i dodatno opterećuje klima-uređaj“, objašnjava on.

Ovu vlagu možete smanjiti tako što ćete uključiti ventilator u kupatilu 15 minuta nakon tuširanja. „To smanjuje opterećenje HVAC sistema i čini da ceo dom bude prijatniji tokom vrućih dana“, kaže Votkins.

Važno je proveriti da ventilator ispravno radi. Jednostavan test je da prislonite komad papira na otvor – ako se zalepi, ventilator ispravno vuče vazduh.

Korišćenje ekonomičnog režima

„Econ mode“ na termostatu štedi energiju tako što smanjuje vreme rada kompresora i dopušta da temperatura postepeno raste tokom dana. Međutim, tokom dugotrajnog toplotnog talasa to može biti problem. „Unutrašnja temperatura raste brže nego što sistem može da je kontroliše, a povećava se i vlažnost, što stvara dodatnu nelagodnost“, kaže Bendžamin.

Tokom toplotnog talasa preporučuje se standardni režim hlađenja i podešavanje na oko 25 stepeni. Takođe, treba izbegavati stalno menjanje temperature jer to uzrokuje česta uključivanja i isključivanja sistema.

Zanemarivanje filtera za vazduh

Prljavi filteri su najčešći uzrok problema sa klimom jer blokiraju protok vazduha i teraju sistem da radi jače. „Kada je filter zapušen prašinom, protok vazduha se smanjuje, sistem mora duže da radi, a u težim slučajevima može doći do zaleđivanja isparivača i prestanka hlađenja“, kaže Bendžamin.

Kempbel preporučuje zamenu filtera na svakih 30 do 90 dana. Ako imate kućne ljubimce, alergije ili je u blizini bio požar, zamenu treba vršiti češće.

Kuvanje ili pečenje

Kuvanje možda deluje bezazleno, ali tokom velikih vrućina dodatno greje dom. „Svako kuvanje na šporetu ili pečenje u rerni unosi značajnu količinu toplote i vlage u prostor“, kaže Votkins. „Svaka jedinica toplote dodatno opterećuje klimu.“

Tokom leta preporučuje se hladnija hrana, salate, sendviči i roštiljanje napolju. Ako morate da kuvate, koristite aspirator koji izbacuje vazduh napolje.

Blokiranje ventilacionih otvora

Uobičajena zabluda je da zatvaranje otvora u neiskorišćenim prostorijama pomaže hlađenju drugih delova kuće. U stvarnosti, to remeti protok vazduha i stvara pritisak u sistemu.

„To može dovesti do zaleđivanja i skupih popravki“, kaže Bendžamin. Posebno je loše blokirati povratne otvore jer oni uvlače topao vazduh u sistem. Ako ga nema dovoljno, kuća će ostati toplija, a računi za struju veći.

Preporučuje se da se proveri svaki otvor i obezbedi barem nekoliko centimetara prostora oko njih.

Zanemarivanje spoljne jedinice kondenzatora

Spoljna jedinica se lako zaboravlja, iako se oko nje vremenom nakupljaju lišće, prašina i prljavština. To otežava odvođenje toplote. Ako je izložena direktnom suncu, može se dodatno smanjiti efikasnost.

Preporuke za održavanje uključuju:

mesečni pregled i čišćenje prostora oko jedinice

uklanjanje lišća i granja

obezbeđivanje najmanje 60 cm slobodnog prostora sa svih strana

obezbeđivanje senke, ako je moguće

sadnju biljaka ili drveća uz redovno održavanje kako ne bi ometali rad uređaja

Saveti za to kako da vaša klima radi efikasno

Ako se pitate da li možete nešto da uradite kako biste pomogli svom HVAC sistemu tokom perioda ekstremnih vrućina, niste jedini. Ovi saveti stručnjaka ključni su za održavanje prijatne temperature u domu tokom leta.

Redovno menjajte filter za vazduh: Zamenite ili očistite ga na svakih 30 do 90 dana kako biste sprečili začepljenja, kaže Kempbel.

Izbegavajte korišćenje uređaja koji stvaraju toplotu u popodnevnim satima: Mašina za sušenje veša, rerna i šporet stvaraju mnogo toplote, pa ih koristite ranije tokom dana kada je hladnije, a u popodnevnim satima birajte uređaje sa niskim emisijama toplote, savetuje Kempbel. „Spori šporeti, roštilji napolju i čak mikrotalasna pećnica su opcije koje manje greju“, kaže on.

Održavajte spoljašnju jedinicu čistom od otpada: To uključuje obraslo žbunje, nagomilan malč, pokošenu travu i slično, kaže Votkins. „Očistite najmanje 60 cm prostora oko spoljne jedinice i povremeno nežno isperite spirale kada izgledaju prljavo“, dodaje Bendžamin.

Zatvarajte roletne i zavese: Posebno je važno u popodnevnim satima kako biste blokirali sunčevu toplotu, kaže Bendžamin. Zatamnjene zavese ili čak aluminijumska folija mogu pomoći u smanjenju zagrevanja prostora.

Koristite stoni ventilator u prozorima: Postavljanje ventilatora u prozore noću pomaže da uđe hladan vazduh. Ujutru zatvorite prozore kako biste zadržali hladnoću i sprečili ulazak toplog vazduha, kaže Kempbel. Ovo može smanjiti opterećenje na klimu jer neće morati da se uključuje tako rano.

Održavajte ventilacione otvore otvorenim: Bolji protok vazduha omogućava efikasnije hlađenje cele kuće, kaže Votkins.

Koristite plafonske i podne ventilatore: Oni pomažu cirkulaciju vazduha i omogućavaju da podignete temperaturu na termostatu za nekoliko stepeni bez osećaja nelagodnosti, navodi Kempbel.

Zaptijte mesta kroz koja ulazi vazduh: Zatvorite sve pukotine oko vrata i prozora kako biste sprečili ulazak toplog vazduha i gubitak hladnog, kaže Bendžamin.

Održavajte stabilnu temperaturu: Podesite termostat na oko 25,5°C i izbegavajte nagle promene tokom dana. Održavanje konstantne temperature omogućava klima-uređaju da radi efikasnije.

Zakažite profesionalni pregled: Ako sistem radi neprekidno, a i dalje ne uspeva da postigne zadatu temperaturu, pozovite licenciranog HVAC tehničara, savetuje Bendžamin.

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