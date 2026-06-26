Glumac i bivši profesionalni bokser Miki Rork zabrinuo je obožavatelje poslednjim pojavljivanjem u javnosti. Snimljen je u Los Anđelesu tokom šetnje s malim belim psom.

Rork je fotografisan u prljavoj sivoj majici s patentnim zatvaračem, s kapuljačom preko glave. Takođe je nosio izbledele farmerke te sunčane naočare. Međutim, obožavatelje je posebno zabrinulo to što glumac nema zube, zbog čega ga neki isprva nisu mogli prepoznati.

Njegovo poslednje izdanje pokazuje da u poslednje vreme ima probleme u privatnom životu. Krajem 2025. godine izbačen je iz svog doma u Los Anđelesu jer nije platio gotovo 60.000 dolara kirije. Rorkovi predstavnici tada su rekli da je razlog zašto je “prestao plaćati stanarinu bio taj što su životni uslovi u kući postali neprihvatljivi”. Asistentkinja glumčeve menadžerke zatim je pokrenula GoFundMe stranicu te su obožavatelji brzo donirali 100.000 dolara.

Međutim, glumac je odbio novac te je kampanju nazvao “okrutnom sramotom”.

“Mesecima su postojali ozbiljni problemi koji su ostali nerešeni uprkos mojim naporima da ih rešim. Postojali su problemi s glodarima koji su zahtevali više poseta, ali nikada nisu u potpunosti rešeni, a kupatilo i vodovod često nisu radili. Više sam puta tražio popravke, ali problemi su se nastavili, a osnovno održavanje nikada nije bilo pravilno obavljeno. Zadržavanje zakupa nije bila odluka koju sam doneo olako. Jednostavno nisam mogao nastaviti plaćati kuću koja je bila u tako lošem stanju nakon toliko pokušaja da se ti problemi isprave”, rekao je tada Rork.

Sud u Los Anđelesu u martu je doneo presudu zbog izostanka plaćanja kirije u korist stanodavca Erika T. Goldija, u sporu oko deložacije. Goldi je u sudskim dokumentima koje je podneo u decembru naveo da njegov stanar duguje 59.100 dolara kirije. Sud mu je dodelio vlasništvo nad nekretninom te poništio ugovor o najmu, zbog čega Rork više nije mogao ući u kuću.

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