Franjo i Krunoslava Šimpović doneli su šokantnu odluku da se javno odreknu svog 45-godišnjeg sina. Razlog za ovako drastičan potez je to što ih četiri godine nije posetio, a unuci su počeli da izbegavaju svaki kontakt s njima. Pored toga, njegovo ponašanje bilo je izuzetno uvredljivo i bolno za roditelje.

U skladu sa izrekom „odreći ću te se preko novina“, napisali su: „Javno se odričemo našeg sina, on zajedno sa snajom za nas više ne postoji. Učinićemo sve da se i pravno ‘izbriše’ kao naš sin.“

„Još dok je bio student, stalno nas je vređao, pogotovo mene. Bili smo mu dobri samo kada mu je bio potreban novac. Nakon braka situacija se pogoršala – prve tri godine snaja je bila dobra, ali potom je sve krenulo nizbrdo, a on je postajao sve gori“, rekla je Krunoslava Šimpović.

‘On i snaha izmislili su da živimo u Americi’

„Svaki telefonski razgovor u poslednje četiri godine završavao je uvredama. A kada bismo došli kod njega u goste, zajedno sa snajom činili su sve da nas udalje od unuka“, dodala je.

„Unuci nas obožavaju jer smo ih svuda vodili i uživali u druženju s njima. Sin i snaja su čak izmislili da živimo u Americi, kako bi nas još više udaljili od unuka. Nikada nas nisu zvali, a često se nisu ni javljali na naše pozive. Njegove reči bile su toliko uvredljive da sam ceo dan plakala“, priseća se Krunoslava.

„Potpuno smo slomljeni i nije nam preostalo ništa drugo nego da se preko novina odreknemo i sina i snaje“, zaključila je.