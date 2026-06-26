Izgleda da su dva braka za glumca Breda Pita bila sasvim dovoljna, jer po svemu sudeći ne želi da stane pred oltar sa svojom dugogodišnjom devojkom, Ines de Ramon.

62-godišnji glumac i njegova 33-godišnja partnerka zajedno su poslednje četiri godine pa se tako izvor blizak paru osvrnuo na to kako izgleda njihova veza. Pit je godinama u centru medijske pažnje zbog burnih razvoda od dveju holivudskih diva, Dženifer Aniston i Anđeline Džoli. Džoli i Pit zajedno imaju šestoro dece, a u poslednjih godinu dana čak se njih petoro odreklo očevog prezimena.

Izvor je tako za Page Six otkrio da su srećni i da su bliski s porodicama:

"Ines je neverovatno bliska s Bredovom porodicom. Apsolutno je obožavaju i od početka su je dočekali raširenih ruku. U ovom trenutku je smatraju jednom od članica porodice. Ali Bred nema planove za ženidbu uprkos tome koliko se Ines zbližila sa svima".

Dizajnerka nakita izgradila je odličan odnos s njegovom porodicom:

"Ines i Bredova porodica redovno održavaju kontakt i istinski uživaju provoditi vreme s njom. Nikada se ne oseća kao da je ‘Bredova devojka‘. Ona je jednostavno deo porodice kad su zajedno".

Izgradila je i odnose s njegovom užom rodbinom: "Provodi vreme s Bredovim bratom i sestrom, rođacima i rođakama, prisustvuje porodičnim okupljanjima i trudi se upoznati svakog od njih pojedinačno".

De Ramon opisuju kao "vrlo prizemnu" i "laku za biti u njenom društvu", dodajući da "satima sedi, smeje se i šali sa svima i potpuno se oseća prijatno u takvim okruženjima. Uopšte se ne čini da je tamo prisilno". "Ljudi pitaju za nju, uključuju je u porodične planove i iskreno je žele u blizini. Postala je prirodni deo porodične dinamike", zaključio je izvor.

Glumac je finalizovao svoj dugotrajni razvod od Džoli u decembru 2024., čime je okončan više od osam godina dug pravni postupak. Glumica je zahtev za razvod braka podnela još u septembru 2016. godine. On je javno ostavio glumicu Aniston nakon pet godina braka kada se s Anđelinom zbližio na setu filma "Gospodin i gospođa Smit". S druge strane, de Ramon je bila u braku od 2019. do 2022. s glumcem iz "Vampirskih dnevnika", Polom Vizlijem.

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