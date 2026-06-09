Kada je Šabuzi snimao vokale za kantri album Bijonse, nije želeo prerano da se ponada.

Pevač i tekstopisac, čije je pravo ime Kolins Čibueze, je u intervjuu za digitalnu naslovnu priču magazina Rolling Stone, objavljenom u ponedeljak, 8. juna, otkrio je da čak ni kada je dobio poziv da učestvuje na albumu ,,Cowboy Carter" nije bio siguran da će se naći na konačnoj verziji albuma.

To se promenilo tek kada je spisak pesama objavljen na internetu.

„Snimio sam dva od tih versa i kada je album izašao, nije promenila nijednu jedinu stvar — ni jedan ad-lib, ništa“, rekao je Šabuzi (31).

Dodao je:

„Dozvolila mi je da na tom projektu budem ono što jesam. To mi je zaista dalo vetar u leđa: ‘Hej, Bijonse me je podržala!’ Dala mi je taj podstrek i rekla: ‘Trči!’ A ja sam trčao najbrže što sam mogao.“

Pesme

Šabuzi je učestvovao u pesmama ,,Spaghettii" i ,,Sweet Honey Buckin'" na Bijonsinom prvom kantri albumu iz 2024. godine, ,,Cowboy Carter".

Muzičar je nekoliko meseci nakon objavljivanja pesama u intervjuu za magazin People rekao da je saradnja sa Bijonse (44), za njega bila ostvarenje sna.

„Mislim da se u životu ništa ne može meriti s tim. Baš ništa. Ona je toliko važan deo kulture, važna je u mom životu, u životu moje porodice i praktično u životima svih ljudi“, rekao je tada.

„Od nje sam, bez sumnje, mnogo naučio o radnoj etici. Mislim da čovek mora stalno da pronalazi inspiraciju. Kada izgubiš inspiraciju, na neki način je kraj za tebe kao umetnika, znaš? Važno je da neprestano ostaneš inspirisan i da pratiš tu inspiraciju, jer je svet pun čuda i misterija — beskrajan je“, dodao je pevač.

„Kao kreativac, jedino u šta zaista verujem jeste beskonačnost, čoveče.“

Snimanje

Šabuzi je zatim u februaru 2025. godine govorio o procesu snimanja i otkrio najbolji savet koji mu je Bijonse dala tokom njihove saradnje.

„Dok sam snimao pesme za njen album, razmišljao sam: ‘Čoveče, ne mogu da izvodim ove vokalne ukrase’ ili ‘Nisam ni blizu pevač, izvođač ili bilo šta što je Bijonse.’ I počeo sam previše da razmišljam o tome“, rekao je.

Dodao je: „Ono što su mi tada rekli bilo je: ‘Hej, doveli smo te ovde da budeš ono što jesi, da budeš svoj.’“

Govoreći o tom savetu, Šabuzi je rekao da ga je pevačica naučila da „jednostavno bude svoj“.

„Samo budi siguran u činjenicu da si drugačiji, da si jedinstven, jer je upravo to ono sa čim će se ljudi poistovetiti“, nastavio je.

Album

Sledeće što očekuje njegove fanove jeste konceptualni album ,,The Outlaw Cherie Lee & Other Western Tales", koji će biti objavljen 31. jula.

„Oduvek mi je bio san da spojim sve ono što volim kod filmova, muzike i pripovedanja u jednu zaokruženu celinu, za koju smatram da je danas retkost na muzičkoj sceni“, rekao je Šabuzi.

„Lik odmetnice Šeri Li nastao je iz moje ljubavi prema snažnim ženskim protagonistkinjama. Kventin Tarantino je jedan od mojih omiljenih reditelja. Snimio je ,,Kill Bill" sa Umom Turman i ,,Jackie Brown" sa Pem Grir.“

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