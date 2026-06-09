Arijana Grande se „oseća odlično“ i ostaje usredsređena na svoju uspešnu karijeru nekoliko meseci nakon raskida sa Itanom Slejterom.

Arijana Grande (32) je 6. juna započela turneju ,,Eternal Sunshine", a nastupi su planirani sve do početka septembra. Tokom tog perioda objaviće i novi album pod nazivom ,,Petal", koji izlazi 31. jula.

Izvor je naveo za magazin People da je pevačica „izuzetno fokusirana na pripreme za turneju“.

„Delovala je veoma srećno. Sve je proteklo u veoma pozitivnoj atmosferi“, kaže izvor. „Mogućnost da se posle toliko godina ponovo poveže sa fanovima veoma ju je obradovala.“

Arijana Grande je poslednji put bila na turneji 2019. godine, a prema rečima izvora, pevačica ovog proleća bila je potpuno posvećena poslu kako bi svoj nastup dovela do savršenstva.

„Želela je da svojim fanovima priredi neverovatan spektakl i uložila je ogroman trud u pripremu nastupa“, dodaje izvor. „Početak turneje za nju je bio veoma emotivan trenutak.“

Raskid

Početak turneje usledio je nedugo pre nego što je drugi izvor potvrdio za magazin ,,People" da su Arijana Grande i Itan Slejter (34) nekoliko meseci ranije „tiho“ okončali svoju vezu nakon gotovo tri godine zabavljanja.

„Rastanak je protekao u prijateljskom tonu. Oboje su tome posvetili mnogo vremena i pažljivo razmotrili svoju odluku pre nego što su odlučili da krenu odvojenim putevima“, rekao je izvor. „I dalje su prijatelji i pružaju jedno drugom veliku podršku.“

Singl i album

Prvi singl sa albuma ,,Petal", pod nazivom ,,Hate That I Made You Love Me", objavljen je u maju i nedavno je postao deseti singl Arijane Grande koji je dospeo na prvo mesto liste ,,Billboard Hot 100".

Kako izvor navodi za magazin ,,People", predstojeći album nije inspirisan njenom vezom sa Itanom Slejterom.

„Plačem. Hvala vam od srca“, napisala je Arijana Grande u objavi na Instagramu, slaveći ovaj uspeh.

Pevačica je u maju izjavila da album ,,Petal" govori o oslobađanju od „negativnih vezanosti, bilo da su to moji sopstveni demoni u mojoj glavi, spoljašnji glasovi ili stvari koje mi više ne koriste“.

„Mogu da govorim o jednoj stvari, da podelim neko iskustvo, a ljudi to mogu da protumače kako žele i povežu sa sopstvenim životima“, rekla je ona.

Drugi projekti

Pored turneje i novog albuma, Arijana Grande će se pojaviti i u predstojećoj komediji ,,Focker-in-Law" (srp. ,,Fokerovi: Stiže snajka"), čija je premijera zakazana za novembar.

Itan Slejter, poznat po ulozi Sunđer Boba u istoimenoj predstavi, je u međuvremenu nedavno završio angažman u vanbrodvejskoj predstavi ,,Marcel on the Train", čiji je koautor i u kojoj je tumačio glavnu ulogu legendarnog mima Marsela Marsoa.

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