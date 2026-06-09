Komšija mi je pokazao kako da napravim domaći jogurt bez aparata za jogurt i skupih dodataka. Sada ga pravim redovno, u dve varijante, i nestane gotovo istog dana.

Sve više ljubitelja domaće kuhinje odustaje od kupovnog jogurta i okreće se jednostavnoj pripremi kod kuće. Za ovaj recept potrebna su samo dva sastojka - mleko i prirodni jogurt sa živim kulturama. Rezultat je gust, kremast i blag jogurt bez veštačkih dodataka, stabilizatora i konzervansa.

Najveća prednost ovog načina pripreme jeste to što zahteva minimalan trud. Za nekoliko minuta možete pripremiti smesu, a već nakon nekoliko sati uživati u domaćem jogurtu punog ukusa.

Zašto je domaći jogurt bolji?

Mnogi koji su ga probali tvrde da ima znatno blaži i prirodniji ukus od kupovnog. Osim kao samostalni obrok ili užina, može se koristiti za pripremu sosova, preljeva za salate, smutija i raznih deserata.

Za pripremu vam nisu potrebni starteri iz apoteke, posebni enzimi niti aparat za jogurt. Važno je samo da odaberete prirodni jogurt sa živim bakterijskim kulturama.

Prilikom kupovine obratite pažnju na deklaraciju. Ako na ambalaži piše da je proizvod termički obrađen nakon fermentacije, bakterije više nisu aktivne i proces neće uspeti.

Prvi način: Domaći jogurt za nekoliko sati

Potrebni sastojci:

1 litar mleka sa 2,5 do 3,2 odsto mlečne masti

3 do 4 kašike prirodnog jogurta sa živim kulturama

Biće vam potreban i termos ili staklena tegla koju možete dobro utopliti.

Priprema:

Mleko zagrejte tako da bude veoma toplo, ali ne vrelo. Temperatura ne sme da bude previsoka jer će u tom slučaju korisne bakterije uginuti.

Ako niste sigurni u svežinu mleka, prvo ga zagrejte skoro do ključanja (oko 80 stepeni), a zatim ostavite da se ohladi na približno 60 stepeni.

U toplo mleko dodajte jogurt i dobro promešajte dok smesa ne postane potpuno ujednačena.

Prespite u termos i zatvorite poklopac samo blago, kako bi se zadržala toplota.

Ostavite da odstoji između dva i četiri sata bez pomeranja i mućkanja.

Ako nemate termos, sipajte smesu u staklenu teglu, umotajte je u peškir ili ćebe i ostavite na toplom mestu.

Drugi način: Posebno gust i kremast jogurt

Potrebni sastojci:

1 litar punomasnog mleka

125 grama prirodnog jogurta sa živim kulturama

Priprema:

Mleko zagrejte na 80 do 85 stepeni, gotovo do ključanja, pa ga ohladite na oko 60 stepeni.

U posebnoj posudi pomešajte jogurt sa manjom količinom toplog mleka, a zatim tu smesu vratite u ostatak mleka.

Posudu dobro umotajte u nekoliko peškira ili ćebe i ostavite na toplom mestu osam do devet sati.

Kada jogurt sazri, dobiće gustu, glatku i kremastu strukturu. Lagano ga promešajte i ostavite u frižideru još najmanje šest sati.

Kako ga služiti?

Domaći jogurt odlično se slaže sa medom, svežim voćem, bobicama i orašastim plodovima. Može poslužiti i kao osnova za gusti voćni šejk ili zdravi doručak.

Iskusni domaćini savetuju da sačuvate nekoliko kašika gotovog jogurta za narednu turu. Tako ćete svaki put imati prirodan starter i više nikada nećete morati da kupujete industrijski jogurt.