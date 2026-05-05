Bijonse je na Met Gala 2026 simbolično "zatvorila" eru svog albuma Cowboy Carter pojavom na crvenom tepihu, najavljujući mogući novi umetnički pravac.

Kao jedna od ovogodišnjih kopredsedavajućih, njen dolazak na stepenice The Metropolitan Museum of Art bio je dugo iščekivan, jer je ovo njen povratak na Met Galu nakon 2016. godine.

Ovog puta, Bijonse je potpuno odustala od američke kaubojke estetike koja je obeležila njen prethodni muzički period. Umesto toga, nosila je pripijenu haljinu u boji kože, sa bogato ukrašenim "kosturom" od dijamanata koji se proteže i na njene rukavice.

Preko svega imala je dramatični plašt sa perjem, koji je toliko dugačak i raskošan da je za nošenje uz stepenice bilo potrebno nekoliko ljudi. Njena prepoznatljiva zlatna kosa bila je oblikovana u talase, a stajling je upotpunila kruna u obliku sunca, što dodatno naglašava njen status "kraljice".





Pored modne interpretacije, pojavile su se i spekulacije da bi ovaj izlazak mogao označiti početak nove ere u njenoj karijeri, takozvanog "Act III", za koji se priča da bi mogao biti rok album.



U poslednje vreme primećene su i promene u njenim objavama i vizualima, što je dodatno podstaklo nagađanja o novom muzičkom pravcu.