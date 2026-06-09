Ćerka Kajli Džener, Stormi, je izazvala talas nostalgije među fanovima nakon upečatljive promene izgleda koja je mnoge podsetila na period kada je njena majka bila poznata po svom prepoznatljivom „King Kylie“ stilu.

Stormi (8) je na fotografiji koju je rijaliti zvezda objavila na svom Instagramu 7. juna navela fanove da se osećaju kao da se vratila 2017. godina, nakon što je, kako su se našalili, „upala u Kajlin ormar sa perikama“.

„Neko je upao u moj ormar sa perikama“, napisala je na fotografiji na kojoj Stormi sedi na svom krevetu, na roze ćebetu.

Mala „kopija“ Kajli Džener je na glavi nosila majčinu poznatu nežno roze periku koja je imala zlatno-plavu bazu — nešto suptilniju verziju odvažne „bubblegum“ i jarko roze frizure koju je Dženerova nosila prošle godine tokom proslave 10. godišnjice svog kozmetičkog brenda.

Stormi je delovala zamišljeno dok je listala crni fascikl pun Pokemon kartica. Na spontanoj fotografiji, njeno lice bilo je delimično zaklonjeno dugom perikom u boji roze vina, koja joj je sezala do struka.

Uz novu boju kose, nosila je i letnji beli top bez rukava i kratki šorts sa sitnim ljubičastim cvetnim dezenom.

Zaštitni znak

Dženerina crna kosa je poslednjih godina postala njen zaštitni znak — potpuni preokret u odnosu na raniji period kada je rijaliti zvezda govorila da je imala „zavisnost od menjanja kose“ i da nije volela da dugo ima istu boju ili frizuru.

Međutim, čini se da je taj „gen za transformacije“ prenela i na Stormi, koja je nedavno nosila šarene pletenice do struka u fotografijama za novu kampanju svog brenda, objavljenim 8. maja.

Mamina devojčica

Još jedan dokaz da devojčica, koju Kajli Džener ima sa bivšim partnerom Trevisom Skotom, kao i sina Ejra (4), ide stopama svoje majke u svetu lepote? Stormi je delovala kao da joj je sasvim prirodno da eksperimentiše sa ljubičastim senkama za oči dok je sa majkom snimala zajednički „get ready with me“ tutorijal za šminkanje.

Takođe je ranije, u avgustu prošle godine, isprobala i jednu od majčinih dugih perika u boji breskve.

Bonus video: