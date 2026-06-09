Skoro svako jelo počinje dinstanjem crnog luka. Posle toga u kući ostane neprijatan miris danima, jer luftiranjem ne može potpuno da se ukloni. Postoji način da to sprečite, luk će se brže izdinstati, a jelo će biti ukusnije.

Dodajte jedan sastojak u tiganj

Skoro da nema jela za koje ne treba da se prodinsta crni luk. Postoji profesionalni trik koji omogućava da to uradite, a da ne usmrdite celu kuću. Glavni krivac za taj neprijatan miris je oslobađanje sumpora iz luka, do kojeg dolazi prilikom termičke obrade.

Ipak, postoji način pomoću kojeg se to može izbeći. Primenite trik profesionalnih kuvara. Oni prilikom dinstanja crnog luka koriste sodu bikarbonu.

Ne treba vam zaprška

Posle seckanja crnog luka, stavite ga na zagrejano ulje i dodajte jednu kašičicu sode bikarbone. Ukoliko se radi o većoj količini luka (više od 500 g), potrebno je dodati supenu kašiku sode bikarbone. Izmešajte i luk dinstajte kao obično.

Osim što se njegov miris neće širiti po kući, možete izbeći zapržavanje jela, jer će soda bikarbona lepo zgusnuti luk i postići će isti efekat u jelu kao zaprška.

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