Internet je prepun recepata za napitke koji obećavaju da će „istopiti salo“ gotovo preko noći. Jedan od onih koji se već dugo deli na društvenim mrežama pravi se od samo tri sastojka koja mnogi već imaju u kuhinji – zelenog čaja, cimeta i lovorovog lista.

Ipak, odmah treba razjasniti jednu stvar: nijedan čaj ne može sam da istopi masne naslage. Ako želite da smršate, presudni su ukupna ishrana, kalorijski deficit, kretanje i životne navike. Ovaj napitak može biti samo dodatak takvom režimu.

Kako se priprema?

Potrebno vam je 800 ml vode, tri lista lovora, jedan štapić cimeta ili pola kašičice cimeta u prahu i jedna supena kašika zelenog čaja.

Vodu prokuvajte i sklonite sa šporeta, pa dodajte lovor i cimet. Kada se voda malo prohladi, dodajte zeleni čaj, ostavite nekoliko minuta i procedite. Zeleni čaj ne treba dugo držati u vreloj vodi jer može postati veoma gorak.

Zašto baš ova kombinacija?

Zeleni čaj sadrži kofein i katehine i postoje istraživanja koja pokazuju da može imati skroman efekat na potrošnju energije i kontrolu telesne težine, ali nikako takav da kilogrami nestaju samo zato što ga pijete.

Cimet je zanimljiv zbog svojih biljnih jedinjenja i mogućeg uticaja na regulaciju šećera u krvi, dok se lovor tradicionalno koristi kao začin i za pripremu čajeva. Međutim, nema dobrih dokaza da kombinacija ova tri sastojka „topi salo“ sa stomaka, bokova ili zadnjice.

Kada ga piti?

Umesto tvrdnje da ga obavezno treba piti tri puta dnevno, naročito pred spavanje, bolje je biti oprezan. Zeleni čaj sadrži kofein, pa večernja šolja kod nekih ljudi može da poremeti san.

Možete popiti jednu šolju ujutru ili tokom dana, ali nema potrebe da se forsirate da ga pijete na prazan stomak. Kod osetljivijih osoba zeleni čaj tada može izazvati mučninu ili nelagodnost u želucu.

I još nešto – priču da ovaj napitak „izbacuje toksine“ treba uzeti sa rezervom. Za uklanjanje otpadnih materija iz organizma već imamo jetru i bubrege.

Ako vam ovaj čaj prija, slobodno ga uključite u svoju rutinu, ali ne očekujte čudo iz šolje. Najviše će pomoći ako njime zamenite zaslađene sokove i kalorične napitke, a uz to povedete računa o ishrani i uvedete više kretanja.