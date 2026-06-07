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Njegova švalerka joj dolazila na kafu! Svi zinuli od čuda kad su čuli s kim pevač vara ženu

Pevač ostavio trudnu ženu zbog njene najbolje drugarice.

Autor:  Vesna Vukadinović
07.06.2026.12:53
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Njegova švalerka joj dolazila na kafu! Svi zinuli od čuda kad su čuli s kim pevač vara ženu
Foto: Shutterstock | Shutterstock
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“Takav frajer može da ima mnogo lepšu!”, čuli su se komentari sa svih strana kada je pevač prevario suprugu sa njenom prijateljicom! Ali ljubavni trougao se nije tu završio.

Poznati britanski pevač Sting je u braku sa glumicom i producentom Trudi Stajler više od 30 godina. Međutim, njihova veza je počela kao prevara, i to sa obe strane. On je varao ženu s njom, a ona lagala i varala svoju najbolju prijateljicu – njegovu ženu!

Sve je počelo od prevare

Ljubavna priča Trudi i Stinga je počela turbulentno, jer se Sting počeo da se viđa sa njom dok je bio u braku s njenom najboljom prijateljicom! Taj brak je trajao od 1976. do 1984, a Sting iz njega ima dvoje dece. 

 

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Trudi je živela u blizini, pa je Stinga, za koga kaže da je ljubav njenog života, zapravo upoznala preko svoje najbolje prijateljice – kojoj je bio muž! Zajedno su pile kafu, odlazile u šoping i družile se.

Ali to očigledno nije smetalo ni njoj ni Stingu da se spanđaju i imaju ljubavnu aferu. Iako su se godinama poznavali u jednom trenutku su sevnule varnice između Stinga i Trudi, i pevač je počeo da vara suprugu, a Trudi prijateljicu!

"Nijedno od nas nije ponosno na situaciju koja se jednostavno dogodila. Voleli smo jedno drugo, venčali se i dobili decu, to je naša priča", rekla je jednom prilikom Trudi.

Venčali se posle 10 godina

U vreme kada je Sting navodno tek započeo aferu s Trudi, njegova tadašnja supruga se tek bila porodila. Samo godinu dana nakon što se saznalo za njihovu ljubavnu aferu 1982. godine, i Trudi je ostala trudna, a Sting je krenuo na svetsku turneju s bendom „The Police“ na kojoj mu se ona pridružila.

Te  godine kada im se rodila ćerka, a Sting se i zvanično razveo od prethodne supruge. Venčali su se tek nakon 10 godina, a Trudi je na venčanje stigla jašući konja kojeg je Sting držao za uzde.

Preko tri decenije u braku

U braku su preko 30 godina. "Ljudi me pitaju kako to da vam brak tako dugo traje, a ja im odgovaram - pa, to je zapravo neka vrsta čuda, ali mi ga ne uzimamo zdravo za gotovo. Ljubav je strast, ali jako je važno da vam se osoba sviđa i da vam se sviđa da budete u njenom društvu, a to je nešto sasvim drugo. Zbog toga ljubav duže traje. Može da se ima i jedno i drugo i smatram da je to jako važno. Venčajte se za svog najboljeg prijatelja, odnosno prijateljicu", rekao je jednom prilikom Sting.

Kažu da može da ima lepšu

Trudi je doživela jednu nezgodu kad je imala samo dve godine. Tada je udario kombi, što je dovelo do nekoliko operacija od detinjstva do 18. godine, a zbog ožiljaka na licu koje i danas ima, bila je vrlo nesigurna kao devojka.

"Ožiljci na licu oduvek su mi davali osećaj da nisam baš privlačna. Uvek sam bila nesigurna u sebe, u svoje lice", izjavila je jednom prilikom i dodala da joj je bavljenje glumom vratilo samopouzdanje.

Upravo zbog toga što se za Trudi ne može reći da je lepa i zgodna žena, obožavaoci poznatog pevača su bili u šoku kad su čuli da je Sting s njom prevario suprugu i govorili da može da ima mnogo lepše i zgodnije žene od nje.

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