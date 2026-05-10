Prošlo je gotovo tri decenije otkako je latino diva Dženifer Lopez prvi put stala pred oltar. Imala je 27 godina kada je 1997. izgovorila sudbonosno „da“ konobaru Ojani Noa.

Venčanje je održano u Miami, na imanju prijatelja, daleko od očiju javnosti, jer je pevačica tada tek počinjala da gradi karijeru u Holivudu. Iako je sve delovalo kao velika ljubav, bajka je trajala samo 11 meseci.

Bivši muž optužio pevačicu za neverstvo

Kao razlog razvoda tada su se navodile razlike u ambicijama i vrtoglavi uspon njene karijere. Međutim, godinama kasnije, Noa je javno izneo drugačiju verziju priče. Njega je, kako tvrdi, zabolela njena izjava u jednom intervjuu da je „nijedan muž nije voleo“. Tada je odlučio da progovori i optužio je za neverstvo tokom braka.

„Ostavio sam sve zbog nje“

U emotivnoj poruci naveo je da je ostavio posao, porodicu i prijatelje kako bi je podržao u karijeri, ali da je ona izabrala slavu i bogatstvo.

Tvrdi da je pokušavao da spasi brak, da ga je molila da ostane zbog reputacije u medijima, ali da je na kraju shvatio da više ne može da trpi njene laži i prevare. Njegove reči ponovo su pokrenule raspravu o tome šta se zaista dešavalo iza zatvorenih vrata njihovog kratkog braka.

Burna ljubavna istorija Dženifer Lopez

Taj prvi brak bio je samo uvod u izuzetno turbulentan ljubavni život Dženifer Lopez. Nakon razvoda od Noe, Lopez se udala za plesača Krisa Džuda, zatim za pevača Marka Entonija, s kojim je dobila blizance Maksa i Emu, a potom i za glumca Bena Afleka.

Veza sa Benom Aflekom godinama intrigira javnost

Njena veza sa Benom Aflekom posebno je intrigirala javnost. Prvi put su se verili početkom dvehiljaditih, ali je venčanje otkazano u poslednjem trenutku. Sudbonosno „da“ izgovorili su tek 2022. godine, gotovo dve decenije kasnije.

Među neostvarenim brakovima ističe se i veridba sa bivšom bejzbol zvezdom Aleksom Rodrigezom, koja je takođe završena raskidom.

Da li je slava bila važnija od ljubavi?

Od intimnog venčanja sa konobarom do glamuroznih brakova sa svetskim zvezdama, ljubavni život Dženifer Lopez oduvek je bio pod lupom javnosti.

Dok jedni veruju da je cena slave previsoka za stabilan brak, drugi smatraju da je istina, kao i obično, negde između. Jedno je sigurno – njen prvi muž je, posle skoro 30 godina, odlučio da ispriča svoju verziju priče i time ponovo uzdrma javnost.