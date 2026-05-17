Poznati turski glumac Halit Ergenč, kojeg publika širom regiona pamti kao Sulejmana Veličanstvenog i Onura iz serije „Hiljadu i jedna noć“ danas je srećan u braku sa Šeherezadom, odnosno glumicom Berguzar Korel.

Ipak, njegova životna priča nije oduvek bila bajka.

Kada je upoznao glumicu Berguzar Korel na snimanju serije „Hiljadu i jedna noć“, među njima su odmah planule emocije koje nisu mogli da sakriju od kolega. Njihova hemija pred kamerama vrlo brzo prenela se i u stvarni život, a publika je sa oduševljenjem pratila ljubav Šeherezade i Onura ne sluteći šta rade u privatnom životu i koliko je situacija iza kamera komplikovana.

U tom trenutku Halit je bio u braku sa Gizem Sojsaldi. Vest da se zaljubio u koleginicu odjeknula je Turskom poput bombe. Još veći šok usledio je kada su mediji preneli da je njegova supruga navodno bila trudna u vreme kada je zatražio razvod.

Mnogi su tada osuđivali glumca, a njegova romansa sa Berguzar dugo je bila glavna tema tabloida. Ipak, uprkos pritiscima, kritikama i pričama da njihova ljubav neće opstati, Halit i Berguzar ostali su zajedno.

Godinama kasnije njih dvoje važe za jedan od najpoznatijih i najskladnijih parova turske scene. Zajedno su prošli kroz brojne izazove, gradili karijere i porodicu, a danas uživaju sa sinovima Alijem i Hanom i ćerkom Lejlom.

Iako su ih mediji više puta razvodili i predviđali kraj njihove ljubavi, Halit i Berguzar pokazali su da emocije koje su se rodile na snimanju nisu bile prolazna strast, već ljubav koji traje uprkos svemu.

