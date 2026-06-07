Zdravlje srca u velikoj meri zavisi od svakodnevnih navika, a stručnjaci upozoravaju da nije važno samo šta jedemo, već i kako pripremamo i čuvamo hranu.

Kardiolozi ističu da određeni predmeti koje svakodnevno koristimo u kuhinji mogu doprineti izloženosti štetnim hemikalijama, mikroplastici i drugim supstancama koje dugoročno mogu uticati na zdravlje organizma.

„Uvek razmišljam o tome kako mali svakodnevni izbori utiču na dugoročno zdravlje. To ne uključuje samo ono što jedemo, već i način na koji hranu skladištimo i pripremamo“, objašnjava kardiolog Elizabet Klodas.

Tiganj sa nelepljivim premazom

Neki nelepljivi premazi mogu sadržati hemikalije koje se pri visokim temperaturama oslobađaju u vazduh i hranu.

Zbog toga kardiolog preporučuje posuđe od nerđajućeg čelika ili livenog gvožđa, koje je dugotrajnije i smatra se bezbednijim izborom za svakodnevnu pripremu obroka.

Plastične daske za sečenje

Sečenje hrane na plastičnim daskama može dovesti do stvaranja sitnih čestica mikroplastike koje se mogu preneti na namirnice.

„Ove čestice pronađene su u ljudskim tkivima, uključujući i mozak. Iako još uvek ne znamo sve posledice, prva istraživanja pokazuju da mogu biti štetne“, upozorava dr Klodas.

Zbog toga ona preporučuje korišćenje drvenih dasaka koje su dugotrajnije i ekološki prihvatljivije.

Plastične posude kriju problem

Mnogi i dalje čuvaju i podgrevaju hranu u plastičnim posudama, ali stručnjaci upozoravaju da toplota može ubrzati oslobađanje određenih hemikalija i mikroplastike. „Zagrevanje hrane u plastici može osloboditi supstance koje se povezuju sa bolestima srca i drugim zdravstvenim problemima“, navodi dr Klodas.

Zbog toga preporučuje prelazak na staklene posude za čuvanje hrane.

Iako genetika igra važnu ulogu, stručnjaci ističu da svakodnevne navike mogu značajno uticati na zdravlje srca.

Zamena nekoliko uobičajenih predmeta u kuhinji možda deluje kao mala promena, ali dugoročno može doprineti zdravijem načinu života i smanjenju rizika od kardiovaskularnih bolesti.

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