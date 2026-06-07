Bečka šnicla je tradicionalno austrijsko jelo koje svi obožavamo, ali retko ko ume da ih napravi da budu sočne i ukusne. Primenite savete kuvara jednog beogradskog restorana o izboru mesa, pravljenju poha i prženju. Posle toga će vam bečke šnicle biti savršene.

Koje meso je najbolje?

Kuvari kažu da je teletina najbolje meso za pripremu sočne i meke bečke šnicle. Ukoliko nemate ovu vrstu mesa, drugo po redu meso za ove šnicle je svinjetina. Mnoge domaćice češće kupuju svinjetinu, jer je jeftinija, a šnicle su takođe ukusne. Mogu se praviti i od piletine, ali ona nema dovoljno jak ukus kao teletina i svinjetina. Profesionalni kuvari kažu da je potrebno da meso ima i malo masnoće da bi bilo ukusnije.

Kako se pripremaju?

Mnogi kuvari za lepši ukus bečke šnicle koriste puter umesto ulja za prženje ili se napravi mešavina, a u jaja za pohovanje dodaju malo slatke pavlake. Bečke šnicle se pohuju sledećim redosledom: brašno-jaja-prezle. Meso se lagano izlupa čekićem za meso, dovoljno je samo nekoliko puta. Zatim se panira - meso prvo uvaljate u brašno, zatim u smesu od jaja i slatke pavlake, a potom u prezle. Šnicle se prže u mešavini putera i ulja nekoliko minuta, moraju plivati u masnoći. To im daje prelepu zlatno-žutu boju i karakterističan izgled, a biće sočne i ukusne.

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