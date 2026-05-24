Holivudski glumci Meril Strip i Martin Šort poslednjih meseci sve češće privlače pažnju zbog svog bliskog odnosa. Iako su više puta tvrdili da su samo kolege koje imaju prijateljski odnos, zajednički izlasci, večere, putovanja i pojavljivanja u javnosti podstakli su glasine o njihovoj romansi.

Najnoviji povod za to je fotografija koja je snimljena u jednom restoranu u Londonu, gde su viđeni kako sede jedno pored drugog, smeju se i deluju prisnije nego što se ponašaju kolege ili prijatelji.

Očevici tvrde da su tokom večeri razmenjivali nežnosti i zajedno gledali sadržaj na telefonu, što je dodatno potvrdilo priče o njihovom ljubavnom odnosu.

Glasine o bliskosti krenule su tokom dodele Zlatnog globusa 2024. godine, kada su se zajedno pojavili i tokom večeri delovali veoma prisno. Ipak, iz okruženja glumaca tada je poručeno da se radi isključivo o prijateljstvu.

Uprkos tome, njihova česta zajednička pojavljivanja nastavila su da privlače pažnju. Posebno su komentarisani na premijeri serije „Only Murders in the Building“, gde su se držali za ruke, što kolege i prijatelji ne rade.

Još veći odjek izazvale su scene sa snimanja iste serije, gde su viđeni kako se ljube u okviru uloga, ali je to mnogima delovalo veoma uverljivo i prirodno.

Meril Strip se upravo razvela od skulptora Dona Gumera nakon skoro četiri decenije braka, dok je Martin Šort bio u dugom braku sa Nensi Dolman, koja je preminula 2010. godine. Takođe, glumca je nedavno pogodila i porodična tragedija gubitka ćerke, što je dodatno obeležilo njegov privatni život.

Njih dvoje nisu ništa povtrdili, ali je očigledno da imaju mnogo više od kolegijalnog ili prijateljskog odnosa.

