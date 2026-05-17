Holivudski glumac Džon Travolta dobio je počasnu Zlatnu palmu za životno delo na Filmskom festivalu u Kanu, a priznanje ga je potpuno iznenadilo i emotivno dirnulo.

Slavna zvezda filmova „Petparačke priče“ i „Briljantin“ rekla je da nije očekivala ovakvu čast. „Ne mogu da verujem. Ovo mi znači više od Oskara“, poručio je 72-godišnji Džon Travolta pred publikom u Kanu.

Glumac je nagradu primio neposredno pre prikazivanja svog rediteljskog prvenca „Propeller One-Way Night Coach“. Film je inspirisan dečjom knjigom koju je napisao za svog sina Džeta, koji je preminuo 2009. godine.

Priča prati osmogodišnjeg dečaka tokom njegovog prvog leta avionom, a tema je posebno bliska Travolti koji je godinama poznat kao strastveni pilot.

Glumac je svetsku slavu stekao krajem sedamdesetih godina zahvaljujući filmovima „Groznica subotnje večeri“ i „Briljantin“, dok je jedna od njegovih najpoznatijih uloga bila u Tarantinovom filmu „Petparačke priče“, koji je 1994. osvojio Zlatnu palmu u Kanu.

Direktor festivala Tjeri Fremo upitao je Travoltu da li njegov prvi rediteljski projekat označava početak nove karijere iza kamere, ali glumac nije dao konkretan odgovor. Istakao je da filmove snima iz ljubavi i strasti prema umetnosti.