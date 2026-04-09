Džon Travolta je ponosan tata!

Glumac (72) je u sredu, 8. aprila oduševljeno govorio o svojoj ćerki Eli Blu (26) nakon što je ona prethodne večeri prisustvovala dodeli nagrada ,,Fashion Trust U.S." u Los Anđelesu.

„Jako sam ponosan na moju devojčicu @ella.bleu na US Fashion Awards 2026 pink tepihu,“ napisao je Travolta ispod Instagrama fotografije Elle koja pozira na ceremoniji. „Pratite Elu u mom rediteljskom debiju, ‘Propeller One-Way Night Coach.’“

Ela Blu je na svom Instagramu detaljnije pokazala svoj stajling, otkrivši da je nosila crnu haljinu sa visokim vratom i cvetnim ukrasima brenda ,,Blu Marine".

„Hvala @fashiontrustus @davidkoma @blumarine,“ napisala je u opisu slika sa večeri, na kojoj su takođe prisustvovale Mindi Kaling, Pamela Anderson i Olivia Vajld.

Ela tumači ulogu stjuardese u rediteljskom debiju svog oca, za koji je nedavno potvrđeno da će imati premijeru na Filmskom festivalu u Kanu 2026. godine.

Filmski festival u Kanu je 2. aprila najavio da će Travolta premijerno prikazati ,,Propeller One-Way Night Coach" na godišnjem francuskom filmskom festivalu sledećeg meseca.

Film je adaptacija knjige iz 1997. godine, koju je napisao Travolta. Prema saopštenju za medije, glumčeva strast prema avijaciji dovela je do toga da stvori ovu porodično orijentisanu knjigu za svog sina tokom 1990-ih.

Prema zvaničnom sinopsisu filma, ,,Propeller One-Way Night Coach" prati priču o „mladom zaljubljeniku u avione Džefu (početnik Klark Šotvel) i njegovoj majci (Keli Eviston-Kvinet) koji kreću na jednosmernu odiseju preko zemlje ka Holivudu, pretvarajući jednostavan let u putovanje života. Između avionskih obroka, šarmantnih stjuardesa (u koje se ubrajaju Ela Blu i Olga Hofman), neočekivanih presedanja, putnika većih od života i uzbudljivog pogleda u prvu klasu, putovanje se odvija kroz trenutke i magične i neočekivane, oblikujući budućnost dečaka.“

Pohvala

I dok je Travolta prepun ponosa zbog svoje jedine ćerke, Ela Blu je podjednako ponosna na svog oca zbog njegovog najnovijeg projekta. 8. aprila, zvezda je podelila objavu na Instagramu povodom vesti o premijeri filma u Kanu.

„Veoma sam počastvovana i uzbuđena. Hvala @festivaldecannes. Neverovatno sam ponosna na tebe i ovaj film, @johntravolta,“ napisala je Ela Blu uz karusel objavu koja je prikazivala crno-belu fotografiju njenog oca kako sedi u rediteljskom stolcu na setu filma.

Film će 29. maja početi da se prikazuje na platformi ,,Apple TV", nedelju dana nakon završetka Filmskog festivala u Kanu 23. maja.

Saradnja

,,Propeller One-Way Night Coach" nije prvi put da Ela Blu sarađuje sa svojim poznatim ocem. Ona je 2009. godine igrala u njegovom filmu ,,Old Dogs", a zatim i u ,,The Poison Rose" iz 2019. godine, a 2021. godine ostvarila je svoju prvu glavnu ulogu u filmu ,,Get Lost", modernoj adaptaciji priče ,,Alisa u zemlji čuda".

Magazin People je u oktobru 2025. godine takođe izvestio da se Ela Blu pridružila glumačkoj postavi trilera ,,Black Tides", zajedno sa svojim ocem i Melisom Barerom, prema informacijama portala Deadline.

Travolta je 2019. godine rekao o svojoj ćerki za magazin ,,People": „Ona je svoja osoba. Velikodušna je, graciozna, dostojanstvena, elegantna i prelepa. Ne znam kako je postala takva, i ne pripisujem sebi nikakvu zaslugu osim što je obožavam. I možda je to validan doprinos.“

