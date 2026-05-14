Glumac Met Leblank, poznat po ulozi Džoija Tribijanija u seriji „Prijatelji“, prošao je kroz jedno od najtežih životnih razdoblja kada je njegova ćerka Marina Perl dobila ozbiljnu neurološku dijagnozu.

Met Leblank je tada bio na vrhuncu slave, ali je bez razmišljanja odlučio da se povuče iz glume kako bi se u potpunosti posvetio porodici i brizi o detetu. Kako je kasnije isticao, nijedan posao mu nije bio važniji od zdravlja njegove ćerke.

Glumac i njegova supruga, manekenka Melisa Meknajt, venčali su se početkom 2000-ih, a ubrzo su dobili ćerku. Međutim, nakon rođenja, lekari su primetili da devojčica ima probleme u motoričkom razvoju, a kasnije je utvrđeno ozbiljno neurološko stanje.

Lekari su upozorili da bi bolest mogla uticati i na druge funkcije, što je dodatno otežalo situaciju u porodici. Stres i pritisak koji su usledili ostavili su posledice i na brak, pa su se Met i Melisa nakon nekoliko godina odlučili na razvod, uz navode o „nepomirljivim razlikama“.

Ipak, ostali su u korektnim odnosima zbog zajedničkog roditeljstva, a glumac je više puta naglašavao da mu je ćerka bila i ostala najveći životni prioritet.

Tokom najtežeg perioda, Met Leblank se potpuno povukao iz javnosti i karijere, provodeći vreme sa ćerkom i fokusirajući se na njeno lečenje i oporavak. Kasnije je otkrio da su to bili momenti kada je bio na ivici emocionalnog sloma, ali i period koji ga je naučio šta je zaista važno u životu.

Danas njegova ćerka Marina živi stabilniji život i povremeno se pojavljuje sa ocem na javnim događajima.

