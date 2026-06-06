Kod nekih horoskopskih znakova povišica ne dolazi nakon dugog dokazivanja, nego relativno brzo, jer znaju kako se postaviti, kada progovoriti i kako bez nelagode reći šta žele.

Jarac

Jarac ne ulazi u razgovor o novcu bez jasne slike svega što je odradio i bez osećaja da ima pokriće za svaku rečenicu koju izgovori. On ne traži više 'usput', nego u trenutku kada je potpuno siguran u svoj doprinos i poziciju. Njegov nastup je miran, ali vrlo čvrst, i upravo ta kombinacija često dovodi do toga da se njegov zahtev prihvati bez puno odgađanja. Kod Jarca nema improvizacije - sve je već unapred utemeljeno na stvarnom radu i rezultatima.

Lav

Lav vrlo jasno oseća kada daje više nego što dobija i tada se ne povlači u tišinu, nego zauzima prostor. On ne skriva svoju ambiciju i ne umanjuje ono što radi, što ga u pregovorima čini vrlo direktnim i vidljivim. Kada Lav traži povišicu, to nije nesiguran razgovor, nego stav - i upravo taj stav često ubrza celi proces jer druga strana vrlo brzo shvati da se radi o osobi koja zna svoju vrednost.

Škorpija

Škorpija retko ide u razgovor dok nije sigurna da je situacija posložena u njenu korist. Ona posmatra, analizira i vrlo tačno bira trenutak kada će izgovoriti ono što želi. Njena snaga nije u brzini reakcije, nego u kontroli i osećaju za pravi tajming. Zbog toga kada zatraži povišicu, to najčešće ne zvuči kao zahtev, nego kao logičan nastavak svega što je do tada radila.

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