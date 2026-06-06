Ako volite orhideje, ne propustite tretman ovog meseca jer je jun jedan od najvažnijih perioda za negu ove romantične biljke. Tada je biljka u vrhuncu cvetanja, pa pravilna nega ne samo da može produžiti lepotu cveta već i podstaći ponovno cvetanje tokom leta.

Prema rečima stručnjaka, orhidejama je potrebno češće zalivanje kako vreme postaje toplije, jer se supstrat brže suši. Istovremeno, važno je ne preterivati sa zalivanjem kako bi se izbeglo truljenje korena. Potrebe za vodom možete odrediti po boji korena: srebrnasta nijansa pokazuje da biljka nema dovoljno vlage, dok zelena označava da je vlažnost dovoljna.

Redovno đubrenje orhideja specijalizovanim đubrivom namenjenim ovom cveću preporučuje se posebno u junu. Đubrivo treba primenjivati svake dve do četiri nedelje tokom aktivne sezone rasta kako bi se podržalo formiranje novih pupoljaka i zdrav razvoj biljke.

Stručnjaci savetuju lagano orezivanje orhideja nakon glavnog perioda cvetanja. Rezanje iznad uspavanog pupoljka na zelenom delu cvetne stabljike može stimulisati novi rast i ponovo cvetanje biljke.

Još jedan važan uslov za zdrav rast orhideja jeste dobra cirkulacija vazduha. Iako ove biljke vole vlažno okruženje, neophodno im je stalno strujanje vazduha kako bi se smanjio rizik od razvoja gljivičnih oboljenja. Najbolje je da budu smeštene blizu prozora gde imaju dovoljno svetlosti, ali su zaštićene od direktnih sunčevih zraka.

Baštovanima se savetuje da redovno pregledaju svoje orhideje i obrate pažnju na znakove toplotnog stresa. Ukoliko listovi ili stabljike počnu da se suše ili pokazuju tragove oštećenja od sunca, potrebno je ukloniti zahvaćene delove i biljku premestiti na hladnije mesto.

Pravilna nega tokom juna pomoći će orhideji da ostane zdrava i povećati verovatnoću da ponovo procveta u narednim mesecima.

Dodatni podsticaj za rast i cvetanje može pružiti prirodno đubrivo napravljeno od vode u kojoj je pirinač bio potopljen preko noći. Ne koristi se voda u kojoj je pirinač kuvan, već ona u kojoj je samo odstajao. Takva voda sadrži hranljive materije koje mogu doprineti boljem razvoju i bujnijem cvetanju orhideje.

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