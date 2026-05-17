U srpskoj tradiciji i narodnim verovanjima drveće i biljke oduvek su imali posebno mesto. Naši preci verovali su da određene vrste drveća mogu zaštititi dom od nesreće, doneti zdravlje, ljubav i blagostanje, pa nije bilo svejedno šta se sadi u dvorištu ili blizu kuće.

Mnogi stari običaji sačuvali su se do danas kroz pravoslavne praznike, rituale i narodna verovanja. Evo koje drveće i biljke se smatraju simbolima sreće i zaštite.

Vrba simbolizuje život, proleće i ljubav

Vrba ima posebno mesto u srpskim običajima i religiji. Na praznike poput Mladenaca, Lazareve subote i Cveti, ljudi se simbolično dodiruju vrbovim grančicama uz reči: „Rasti kao vrba“. Praznik Vrbica posvećen je upravo ovoj biljci, a vrba iva sa svojim pupoljcima smatra se vesnikom proleća. U narodu postoji verovanje da kada vrba ozeleni, raste i ljubavna energija.

Glog štiti od zlih sila

Prema starim verovanjima, glog je imao moć da štiti od vampira i zlih duhova. Zato su se glogove grančice često stavljale na kuće i kapije. Na Đurđevdan su momci i devojke kitili domove glogom kako bi privukli ljubav i lakše pronašli bračnog partnera.

Bosiljak donosi zdravlje i sreću

Bosiljak prati važne trenutke u životu srpskog naroda, od rođenja do smrti. Smatra se simbolom zdravlja, mira i duhovne zaštite. Na Bogojavljenje se bosiljak stavlja u vodu za umivanje kako bi ukućani bili zdravi, dok se na Božić njime kite izvori i domovi. U narodu se za dobrog čoveka često kaže: „Duša mu na bosiljak miriše.“

Bršljan je simbol večne ljubavi

Bršljan je u narodnim verovanjima povezan sa ljubavlju i vezanošću. Njegove grančice često su se stavljale u venčiće koje su pravile devojke. Ova biljka koristi se i za ukrašavanje doma tokom Božića, jer tada ima zeleno lišće i plodove.

Dren se povezuje sa zdravljem i snagom

Dren je poznat kao drvo koje prvo cveta u proleće, a poslednje daje plodove u jesen. Zbog svoje otpornosti postao je simbol zdravlja i snage. Na Bogojavljenje se deci daje drenov cvet kako bi bila zdrava, jaka i otporna tokom cele godine.

Leska čuva kuću od nesreće

Prema narodnom verovanju, leska štiti kuću od groma i loše energije. Na Đurđevdan se od leskovih grančica prave mali krstovi koji služe kao zaštita doma i imanja. I danas mnogi veruju da sadnja određenog drveća blizu kuće može doneti mir, sreću i blagostanje porodici.

